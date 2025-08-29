"Гонорар" від РФ не прийшов: в Києві затримали підлітків, які підпалили авто військового

Підпалене авто / © Поліція Києва

Реклама

У Києві правоохоронці затримали двох 16-річних хлопців, яких завербували російські спецслужби для підпалу автомобіля військовослужбовця у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомили у поліції Києва.

Слідство встановило, що неповнолітніх через месенджер Telegram завербував куратор з РФ. Він доручив підпалити позашляховик українського військового, пообіцявши «винагороду» у 1500 доларів. Юнаки заздалегідь придбали легкозаймисту рідину і вночі підпалили авто, знімаючи відео для звіту. Полум’я пошкодило моторний відсік та салон машини.

Реклама

Внаслідок спільної операції СБУ та столичної поліції зловмисників затримали. Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами співпраці з ворогом.

«За підпал автомобіля військовослужбовця ЗСУ він обіцяв «гонорар» у 1500 доларів», — йдеться в повідомленні.

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури підліткам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час особливого періоду, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває.

Нагадаємо, 18 серпня у Подільському районі Києва на майданчику для паркування біля житлового будинку вибухнула автівка, пофарбована під військову.