Голосно кричав і не міг утекти: у Києві розгорівся скандал через знущання з кота

В Мережі розгорівся гучний скандал через інцидент із домашньою твариною у Києві. Місцева жителька прив’язала свого кота до дерева за допомогою металевого ланцюга та залишила його на вулиці.

Про це повідомила очевидиця, яка опублікувала деталі інциденту на своїй сторінці у соціальній мережі Threads.

За словами авторки допису, вона звернула увагу на кота, який сидів прив’язаним біля дерева і голосно кричав. Дівчина одразу почала розпитувати перехожих та мешканців прилеглих будинків, аби з’ясувати обставини події.

Невдовзі з’ясувалося, що власницею тварини є місцева жителька, яка мешкає поблизу.

«Дізналися, що жіночка з сусіднього під’їзду хвилин 40 тому залишила його тут, але ніхто не знає, чи збирається вона його забирати», — написала очевидиця у своєму дописі.

Згодом до місця інциденту вийшла сама власниця кота. Жінка почала стверджувати, що вивела кота на вулицю і посадила на ланцюг, оскільки він «кричав, хотів їсти траву і збивав хвостом її речі» у квартирі.

Такий спосіб «вигулу» домашнього улюбленця присутні розцінили як неприпустимий та жорстокий.

Розуміючи, що ситуація вимагає втручання компетентних органів, очевидиця звернулася до правоохоронців, аби зафіксувати факт імовірного жорстокого поводження з твариною. Крім того, до вирішення конфлікту було залучено зоозахисників, які оперативно відреагували на публікацію в соціальних мережах.

Після розголосу та тиску з боку громадськості власниця все ж відв’язала кота від дерева та забрала його назад додому. Наразі невідомо, чи будуть застосовані до жінки адміністративні санкції з боку поліції.

Нагадаємо, правоохоронці Київської області розпочали перевірку після появи у соціальних мережах відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з твариною. Інцидент, що викликав значний резонанс серед користувачів, стався у Білоцерківському районі.

Як повідомили в поліції, інформацію про можливий злочин виявили під час моніторингу інтернет-простору. В одному з Telegram-каналів було оприлюднено відеозапис, на якому зафіксовані неправомірні дії щодо кошеняти.

За попередніми даними, до інциденту може бути причетна 18-річна дівчина. За інформацією правоохоронців, вона не лише вчиняла жорстокі дії щодо тварини, а й фільмувала це на мобільний телефон, ймовірно, для подальшого поширення у мережі.