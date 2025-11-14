Герой-рятувальник, чия квартира згоріла, отримав нове житло: подробиці від ДСНС

Рятівник Сергій / © Ігор Клименко

Історія з трагічним початком: рятувальник Сергій приїхав на виклик гасити пожежу у власній квартирі після ворожого обстрілу Києва. Героя та його сім’ю не залишили в біді.

Про це очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій розповів в слоті 1+1 телемарафону.

Попри особисту трагедію, чоловік виконував свій професійний обов’язок.

Керівництво ДСНС та МВС відреагувало на ситуацію. За словами Андрія Даника, рятувальник та його родина вже отримали ключі від нової оселі.

«Сергію за підтримки МВС ми виділили службове житло. Він сьогодні отримав від нього ключі. Я думаю, що він зараз разом з сім’єю знаходиться там», — повідомив голова ДСНС.

Він уточнив, що родині надали повноцінне помешкання: «Це нормальна службова квартира, яка забезпечена».

Андрій Даник пояснив, що така оперативна допомога стала можливою завдяки завчасній підготовці до подібних випадків. У відомстві розуміли ризики, особливо в умовах воєнного стану.

«Ми купляли житло для наших підрозділів службове, тому що ми розуміли, що подібні випадки можуть бути», — зазначив очільник ДСНС.

Нагадаємо, у Києві рятувальник Сергій Власенко, перебуваючи на чергуванні, прибув на місце удару російського дрона й побачив, що палає його власна квартира. У момент атаки вдома були мама, дружина та двоє маленьких дітей, які встигли спуститися в укриття після тривоги.