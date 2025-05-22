Гепатит А в столиці: у Київводоканалі відповіли на звинувачення

Гепатит А

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У Солом’янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А, і однією з можливих причин могло стати забруднення води у внутрішньобудинкових мережах.

Про це повідомили в Київводоканалі.

У централізованій системі міста вода відповідає нормам, повідомили у комунальному підприємстві.

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Головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак зазначав, що причиною захворювань могло бути одноразове потрапляння забрудненої води до водопроводу. Аналізи виявили незначне перевищення аміаку, що може свідчити про попадання стічних вод, проте загалом якість води відповідала стандартам.

«Щодня якість питної води контролюється на всіх етапах її підготовки, по всьому технологічному ланцюгу: на очисних спорудах, перед подачею у розподільну мережу Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій Київводоканалу, на насосних станціях і безпосередньо в розподільній водопровідній мережі», — заявили в водоканалі.

«Київводоканал» підтвердив, що щоденний моніторинг води на всіх етапах її підготовки не виявив порушень. Після спалаху було проведено додаткові проби у Солом’янському районі 19 та 20 травня — відхилень не знайдено.

Фахівці припускають, що джерелом інфекції могли стати внутрішньобудинкові мережі, за які відповідають управителі будинків.

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«За стан водопровідних мереж, які проходять у технічних підвалах і до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, відповідають юридичні та фізичні особи, у яких вони знаходяться у власності або користуванні. Утримувачам житлових будинків рекомендують регулярно здійснювати промивку внутрішньобудинкових мереж, щоб уникати таких вторинних забруднень», — наголосили спеціалісти.

Нагадаємо, експерти виявили джерело зараження спалаху гепатиту A в Києві.