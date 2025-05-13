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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Гепатит А лютує у Києві: що відомо та як уберегти себе і дітей

Наразі медики розпочали епідеміологічне розслідування.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
У Києві госпіталізували чотирьох дітей із гепатитом А

У Києві госпіталізували чотирьох дітей із гепатитом А

У Київській міській дитячій лікарні №1 наразі перебувають чотири дитини, хворі на гепатит А.

Про це повідомила заступниця директора медзакладу Поліна Дудченко в ефірі телеканалу «Київ24».

Лікарка зазначила, що більшість випадків мають легкий перебіг, але трапляються й класичні форми з характерною жовтяницею, інтоксикацією, нудотою, діареєю та знебарвленням випорожнень.

«Гепатит А — це хвороба брудних рук. Його можна уникнути завдяки простим правилам: мити руки після туалету, перед їжею, готуванням, мити овочі та фрукти», — підкреслила Дудченко.

Також вона наголосила на ефективності вакцинації проти гепатиту А, яка проводиться двома дозами з інтервалом у пів року. Попри те, що щеплення не входить до обов’язкового календаря вакцинації в Україні, медики рекомендують батькам подумати про профілактику.

«Весною та влітку, коли діти більше гуляють на вулиці, ми традиційно фіксуємо зростання захворюваності. У малечі ще немає сформованих навичок гігієни, і це сприяє поширенню вірусу», — пояснила вона.

За її словами, наразі ситуація не має ознак епідемії, однак спостерігається «помітне зростання» кількості випадків. Особливо ураженими є ті, хто живе разом або тісно контактує, наприклад — у родині чи класі.

«Дитина прийшла з туалету, не помила руки, взяла яблуко, передала іншому — і маємо джерело», — навела приклад медик.

Що таке гепатит А: симптоми, шляхи зараження та як уберегтися від «хвороби брудних рук»

Гепатит А — це гостре інфекційне захворювання печінки, яке викликається вірусом гепатиту А (HAV). У народі його часто називають «хворобою брудних рук», адже основний шлях зараження — фекально-оральний. Збудник потрапляє в організм через немиті руки, забруднену їжу або воду.

Як передається вірус:

Гепатит А надзвичайно заразний. Найчастіше інфікування відбувається у побутових умовах — у сім’ї, школі чи дитячому садку. Контакт із зараженою людиною, використання спільних рушників, посуду, або навіть обійми — усе це підвищує ризик передачі. Також вірус може потрапити в організм через погано оброблені продукти чи воду з відкритих джерел.

Симптоми хвороби:

Перші ознаки з’являються зазвичай через 2–6 тижнів після зараження. Серед основних симптомів:

  • підвищена температура;

  • слабкість, головний біль;

  • нудота, блювота;

  • біль у животі;

  • діарея;

  • жовтяниця — пожовтіння шкіри та білків очей;

  • темна сеча і знебарвлений кал.

Однак у дітей гепатит А часто може проходити безсимптомно або з мінімальними ознаками. Більшість пацієнтів повністю одужують, не маючи хронічних наслідків.

Нагадаємо, за словами Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва, ще 8 травня почали надходити термінові повідомлення про захворювання на вірусний гепатит А.

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