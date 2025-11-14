- Дата публікації
Гасив власну квартиру: історія рятувальника з Києва, чий дім знищив дрон Росії
Цієї ночі РФ знищила квартиру київського рятувальника Сергія Власенка. Він був на чергуванні і приїхав на виклик гасити пожежу у власному домі.
Київський рятувальник Сергій Власенко був на чергуванні, коли російський безпілотник влучив у його будинок. Він прибув на виклик разом із колегами і побачив, що горить його власна квартира.
Про цю історію розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
35-річний Сергій Власенко працює начальником караулу. Зі своїх 35 років — 15 він віддав службі, гасив сотні пожеж та рятував людей.
Цієї ночі, коли Росія атакувала Київ, він був на чергуванні. Саме в цей час російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю.
Вдома перебувала мама Сергія, його дружина з 5-річним сином та 8-місячною донечкою. На щастя, вони встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги — і це врятувало їм життя.
Коли підрозділ рятувальників прибув на місце удару, Сергій побачив, що горить його власна квартира.
«Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент», — написав Клименко.
Як повідомив міністр, рятувальник не зупинився і продовжив роботу. Він гасив полумʼя, яке охопило його дім, та розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати своїх дітей.
«Це — важке випробування. Але він його витримав так само, як і кожне „бойове“ чергування: професійно та чітко», — зазначив очільник МВС.
Сергій та його родина втратили все своє житло. Міністр повідомив, що їх не залишили самих.
«Вони вже отримали ключі від службового помешкання. Це — відповідальність системи перед тими, хто щодня рятує інших», — підкреслив Клименко.
Такі історії, за словами міністра, нагадують, що рятувальники — це люди, у яких є діти, батьки та оселі, і вони все одно першими йдуть допомагати іншим, навіть коли їхній власний дім стає жертвою війни.
