ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

Гасив власну квартиру: історія рятувальника з Києва, чий дім знищив дрон Росії

Цієї ночі РФ знищила квартиру київського рятувальника Сергія Власенка. Він був на чергуванні і приїхав на виклик гасити пожежу у власному домі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Рятувальник Сергій Власенко

Рятувальник Сергій Власенко / © ДСНС

Київський рятувальник Сергій Власенко був на чергуванні, коли російський безпілотник влучив у його будинок. Він прибув на виклик разом із колегами і побачив, що горить його власна квартира.

Про цю історію розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

35-річний Сергій Власенко працює начальником караулу. Зі своїх 35 років — 15 він віддав службі, гасив сотні пожеж та рятував людей.

Цієї ночі, коли Росія атакувала Київ, він був на чергуванні. Саме в цей час російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю.

Вдома перебувала мама Сергія, його дружина з 5-річним сином та 8-місячною донечкою. На щастя, вони встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги — і це врятувало їм життя.

Коли підрозділ рятувальників прибув на місце удару, Сергій побачив, що горить його власна квартира.

«Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент», — написав Клименко.

Рятувальник Сергій Власенко / © Ігор Клименко

Рятувальник Сергій Власенко / © Ігор Клименко

Як повідомив міністр, рятувальник не зупинився і продовжив роботу. Він гасив полумʼя, яке охопило його дім, та розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати своїх дітей.

«Це — важке випробування. Але він його витримав так само, як і кожне „бойове“ чергування: професійно та чітко», — зазначив очільник МВС.

Сергій та його родина втратили все своє житло. Міністр повідомив, що їх не залишили самих.

«Вони вже отримали ключі від службового помешкання. Це — відповідальність системи перед тими, хто щодня рятує інших», — підкреслив Клименко.

Такі історії, за словами міністра, нагадують, що рятувальники — це люди, у яких є діти, батьки та оселі, і вони все одно першими йдуть допомагати іншим, навіть коли їхній власний дім стає жертвою війни.

Нагадаємо, у Києві під час ліквідації наслідків російської атаки рятувальник ДСНС був змушений гасити пожежу у власній квартирі, яка спалахнула після удару дронів. Його родина встигла вибігти з помешкання, а сам рятувальник повернувся до будинку вже під час чергового виклику. На місці працювали служби, які локалізували займання та перевірили будівлю на наявність постраждалих.

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie