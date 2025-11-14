Гасив власну квартиру: історія рятувальника з Києва, чий дім знищив дрон Росії

Рятувальник Сергій Власенко / © ДСНС

Київський рятувальник Сергій Власенко був на чергуванні, коли російський безпілотник влучив у його будинок. Він прибув на виклик разом із колегами і побачив, що горить його власна квартира.

Про цю історію розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

35-річний Сергій Власенко працює начальником караулу. Зі своїх 35 років — 15 він віддав службі, гасив сотні пожеж та рятував людей.

Цієї ночі, коли Росія атакувала Київ, він був на чергуванні. Саме в цей час російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю.

Вдома перебувала мама Сергія, його дружина з 5-річним сином та 8-місячною донечкою. На щастя, вони встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги — і це врятувало їм життя.

Коли підрозділ рятувальників прибув на місце удару, Сергій побачив, що горить його власна квартира.

«Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент», — написав Клименко.

Рятувальник Сергій Власенко / © Ігор Клименко

Як повідомив міністр, рятувальник не зупинився і продовжив роботу. Він гасив полумʼя, яке охопило його дім, та розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати своїх дітей.

«Це — важке випробування. Але він його витримав так само, як і кожне „бойове“ чергування: професійно та чітко», — зазначив очільник МВС.

Сергій та його родина втратили все своє житло. Міністр повідомив, що їх не залишили самих.

«Вони вже отримали ключі від службового помешкання. Це — відповідальність системи перед тими, хто щодня рятує інших», — підкреслив Клименко.

Такі історії, за словами міністра, нагадують, що рятувальники — це люди, у яких є діти, батьки та оселі, і вони все одно першими йдуть допомагати іншим, навіть коли їхній власний дім стає жертвою війни.

Нагадаємо, у Києві під час ліквідації наслідків російської атаки рятувальник ДСНС був змушений гасити пожежу у власній квартирі, яка спалахнула після удару дронів. Його родина встигла вибігти з помешкання, а сам рятувальник повернувся до будинку вже під час чергового виклику. На місці працювали служби, які локалізували займання та перевірили будівлю на наявність постраждалих.