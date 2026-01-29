ТСН у соціальних мережах

"Гамно тече з вікон": очільник Деснянської РДА сказав, чи треба киянам їхати з міста

Поки Віталій Кличко закликає до виїзду з Києва, районна влада пропонує альтернативний шлях.

Очільник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов

Очільник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов / © РБК-Україна

Через морози та критичний стан енергетичної інфраструктури у Києві почалися прориви каналізації. Однак містянам не стід виїжджати зі столиці, натомість — рити ями для туалетів.

Таку думку очільник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов розповів у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

«Воно вже сталося. В Голосієво вже рвуться труби, вже гамно тече безпосередньо з вікон. Там є декілька будинків, де все це позамерзало», — повідомив Бахматов.

Він також пояснив свою заяву про те, що в Києві треба облаштувати вигрібні ями, якщо каналізаційна система не витримає навантаження під час відключень.

Киянам треба залишатися і рити ями

«Те, що я сказав, що, можливо, треба рити ями, я поясню. Кличко каже, що треба виїжджати з Києва. Я вважаю, що треба залишатися, рити ями і тримати оборону, незважаючи ні на що. Бо ворог хоче, щоб ми виїхали з Києва», — розповів очільник Деснянської РДА.

Він наголосив, що треба робити все, що завгодно, але не припиняти боротися.

«Це неприємно — рити ями, це принизливо, це катастрофа, в столиці це неможливо. Але це вже сталося. Треба виживати, як ми можемо: біотуалети ставити, ями, кульочки, присипка котів. Все, що завгодно, але треба боротися», — сказав Бахматов.

Зауважимо, водночас у телеграм-каналах з’явилося відео великого затоплення в житловому комплексі Голосіївського района Києва. Через прорив труб паркінг залило разом з автівками.

© соцмережі

Нагадаємо, через критичну ситуацію з теплом та світлом на Троєщині Бахматов напередодні заявив про готовність облаштовувати вуличні вигрібні ями у разі відмови каналізації. Проте головний санлікар Києва Сергій Чумак вважає такий крок передчасним, оскільки міська система закладена глибоко і навряд чи замерзне. За його словами, краще використовувати біотуалети зі спеціальними рідинами, а рішення про вигрібні ями має ухвалюватися лише на загальноміському рівні з дотриманням санітарних норм. Наразі в районі працюють намети обігріву та пункти допомоги у школах.

