Француз отримав культурний шок: українка розповіла, що здивувало її хлопця в Києві (фото)

Отримав легкий шок — що француз побачив в Україні вперше

Українська тіктокерка Карина Цимбук поділилася враженнями свого хлопця-француза про Київ. За її словами, Філіп був приємно здивований українською гостинністю, поведінкою водіїв і тим спокоєм, з яким місцеві жителі реагують навіть на повітряні тривоги.

Про це йдеться у відео karyna_tsymbuk.

Перше враження — люди

Коли пара приїхала до столиці та вийшла на Центральному вокзалі, іноземця одразу вразила теплота українців.

Фото: скрин відео karyna_tsymbuk

«Він сказав, що ніколи не бачив стільки щирих емоцій — люди зустрічають своїх близьких з обіймами, квітами, усмішками. Це мало надзвичайно зворушливий вигляд», — розповіла Карина.

Фото: скрин відео karyna_tsymbuk

Смаки та ціни

Після приїзду першим гастрономічним досвідом Філіпа стали суші на фудкорті, які, за словами дівчини, йому неймовірно сподобалися. Згодом він став прихильником легендарної «Київської перепічки», яку пара куштує майже щодня.

Не менше француза здивували ціни.

«У ресторанах, магазинах, транспорті — все здається набагато доступнішим. Коли він дізнався, скільки коштують сигарети, був у справжньому шоці: у Франції пачка понад 13 євро, а тут дві — за сім», — сміється Карина.

Фото: скрин відео karyna_tsymbuk

Поведінка на дорогах

Окремо хлопець зазначив дисциплінованість українських водіїв і пішоходів.

«У Парижі всі йдуть навіть на червоне, а тут, навпаки, водії часто зупиняються заздалегідь, щоб пропустити людей. Філіп постійно дивувався, які чемні українці за кермом», — ділиться блогерка.

Фото: скрин відео karyna_tsymbuk

Спокій у складні часи

Найбільше француза вразила стійкість українців під час війни.

«Під час тривог він дивився на людей і не міг повірити, що ніхто не панікує. Казав, що ця врівноваженість його надихає і допомагає подолати власні страхи», — розповіла Карина.

Недоліки теж помітив

Попри всі позитивні враження, Філіп звернув увагу й на певну занедбаність міста:

«Київ йому дуже сподобався — гарний, живий, але, як він висловився, трохи недофінансований. Деякі дороги й будівлі потребують ремонту, та це не псує загального враження».

