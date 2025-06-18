Фото його батьків на руїнах облетіло світ: в Києві під завалами загинув 31-річний студент

Батьки не відходили від руїн зруйнованого будинку / © Associated Press

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Ракетний удар Росії по Києву 17 червня забрав життя 31-річний Дмитро Ісаєнко — студента магістратури Українського державного університету імені М. П. Драгоманова. Його батьки не відходили від руїн зруйнованого будинку — чекали, молилися, сподівалися на диво, а фото з місця трагедії облетіли весь світ.

Про смерть студента повідомили в університеті.

«Ісаєнко Дмитро Костянтинович, студент 1мЗЛФР групи, 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я, спеціальності „Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)“, загинув під уламками свого будинку внаслідок чергової жорстокої атаки росії. Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя — поки його не забрала війна», — зазначили в університеті.

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Колектив навчального закладу висловив щирі співчуття родині загиблого, зазначивши, що Дмитро був натхненною людиною, яка вірила в життя.

Загиблий Дмитро Ісаєнко. Фото: УДУ імені Драгоманова

Нагадаємо, 17 червня Росія здійснила масований обстріл України. Одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку в Солом’янському районі, повністю зруйнувавши під’їзд. Унаслідок атаки на столицю загинули щонайменше 23 людей, понад 134 дістали поранення. У місті оголосили день жалоби.