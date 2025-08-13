Фото, що здивує: яким був Північний міст Києва до того, як став легендою

Що робили з Північним мостом Києва перед його відкриттям

Реклама

Унікальне фото 1976 року облетіло Мережу. На ньому зафіксовано, як Північний міст Києва випробовували на міцність вантажівками.

Спільнота «Спрага: в Києві цікаво» опублікували цей архівний знімок.

На фото зафіксовано унікальний момент — статичні випробування споруди, тоді ще Московського мосту. Так перевіряли прогини — наскільки конструкція прогинається під заданим навантаженням.

Реклама

Будівництво Північного мосту почалося у 1971 році. Архітектором був Георгій Фукс.

Десятки вантажівок тоді залучили для тестування конструкції перед її відкриттям.

Як під постом спільноти пояснив один з користувачів, в такий спосіб інженери перевіряли рівномірність деформацій: чи немає перекосів, локальних просідань або несиметричної поведінки.

«Пружність — після зняття навантаження міст має повернутися в початкове положення (допустимі залишкові деформації дуже малі)», — додав власне пояснення Олег Брюховець.

Історія легендарного мосту України

Північний міст, введений в експлуатацію 3 грудня 1976 року, став першим в СРСР вантовим мостом з одним пілоном. Висота його пілона становить 119 метрів, а довжина головного прольоту сягає 300 метрів. Ця споруда, що є пам'яткою архітектури, відіграє ключову роль у транспортній інфраструктурі столиці, з'єднуючи житлові масиви правобережжя з Троєщиною, Воскресенкою та Райдужним.

Реклама

Це фото нагадує про інженерну історію Києва, зокрема про такі проєкти, як недобудовані залізничні тунелі під Дніпром 1938 року, які залишилися в історії як «сталінське метро».

Нагадаємо, У Києві пропонують перейменувати 8 станцій метро. Деякі пропозиції вас здивують. Так станція «Тараса Шевченка» може змінити назву на «Подільська», «Чернігівська» може стати станцією «Парк Кіото».