Енергосистема на межі: нардеп пояснив хаотичні перебої зі світлом у Києві

Енергосистема / © Associated Press

У Києві та області фіксують велику кількість дрібних аварій в електромережах, через що електропостачання зникає нерівномірно — навіть у межах одного мікрорайону одні будинки зі світлом, а інші без нього. Енергетична система працює на межі можливостей, а перебої не завжди пов’язані з новими обстрілами.

Про це в ефірі «Київ24» розповів нардеп Сергій Нагорнякч

Чому виникають перебої: пояснення нардепа

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк пояснив, що ключова причина перебоїв — різке зростання навантаження на підстанції, коли в будинках немає тепла.

За його словами, коли електропостачання відновлюють, але опалення відсутнє, мешканці масово вмикають електрообігрівачі та інші прилади для обігрівання осель. Це створює надмірне навантаження на електромережі.

«Відповідно йде навантаження на ту чи іншу підстанцію. Підстанції або горять, або спрацьовує автоматика і вони вимикаються. Через це ми бачимо перебої по Києву — коли світло з’являється в одному будинку, а в сусідньому його немає», — пояснив Нагорняк.

Саме тому, за його словами, відключення можуть видаватися хаотичними й не відповідати звичним графікам.

Трагічна втрата

Нардеп наголосив, що енергетики та аварійні бригади працюють практично без вихідних, у режимі 24/7, часто на межі фізичних можливостей.

Він також нагадав про смерть члена правління НЕК «Укренерго» Олексія Брехта, яка сталася під час виконання службових обов’язків. Брехт координував відновлювальні роботи після російських атак і перебував на одній із підстанцій у Київській області.

«На жаль, стався прикрий випадок. Деталі поки не озвучують — буде слідство. Дуже шкода. Він був максимально професійною людиною, людиною з добрим серцем», — сказав Сергій Нагорняк.

Як відомо, після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак у січні Київ і Київська область продовжують жити в режимі аварійної роботи енергосистеми. Станом на останні дні у столиці діють екстрені відключення електроенергії. Енергетики щодня усувають десятки локальних аварій.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Київ переходить на жорсткі графіки відключень.

«У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків», — сказав міністр енергетики України Денис Шмигаль.