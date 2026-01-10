Енергетичний форсаж у морози: коли Київ отримає повне тепло

Опалення / © iStock

У Києві було введено аварійне відключення електроенергії та зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Що добряче налякало мешканців столиці, бо у деяких районах столиці перед цим фіксувалися суттєва зниження напруги у електромережі.

Фахівці пояснюють, що відключення було потрібне, щоб енергетики мали змогу проводити відновлювальні роботи. Станом на зараз, ситуація налагоджується: енергетики відновлюють загальне живлення, а теплоносій вже почав надходити до будинків.

Ситуація налагоджується: живлення відновлено, тепло повертається

Наразі ситуація налагоджується. Як повідомили у КМВА, за командою «Укренерго» в Києві було застосовано екстерні відключення електроенергії. Зараз фахівці вже вирішили проблему. Загальне живлення відновлюється.

В уряді, зазначають, що у Києві вже запущено систему теплопостачання.

«Теплогенерувальні об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Повне подавання тепла очікуємо вже сьогодні», — обіцяє прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Процес відновлення опалення: може затягнутися

На думку Олексія Кучеренка, народного депутата України, триває процес по відновленню теплопостачання у будинки киян після масованого удару РФ, ймовірно, що з цим були пов’язані аварійні відключення.

«Комунальники Києва зараз будуть потрохи відновлювати теплопостачання у будинки, як від ТЕЦ-5, так і від ТЕЦ-6. Від ТЕЦ-5 вже почали. Це по суті справи третина міста, навіть більше — Печерськ, Голосієво, частина Позняків, набережна Дніпра по лівому берегу та інші. Центральне опалення може з’явитися до кінця дня», — розповідає ТСН.ua Олексій Кучеренко.

Він додає, що йдеться про подачу центрального опалення, а от щодо будинків, скоріш за все, буде інша картина, бо з внутрішньо будинкових мереж злили воду.

«Тепер доведеться запускати теплоносій у будинки. І це буде, на жаль, не швидкий процес. Спусти воду з мереж будинку простіше, ніж заповнити їх теплоносієм. Фактично, це новий опалювальний сезон, який восени триває до 7 та більше днів», — каже Кучеренко.

Прогноз щодо електрики та ціна війни

Щодо обмежень з електрикою для електротранспорту, то вони були тимчасовими.

«Зараз фахівці не можуть прогнозувати можливих навантажень, бо через морози маємо шалене споживання електрики, особливо, там де відсутнє теплопостачання. Тож доводиться проводити відновлення після обстрілів у ручному режимі. Гадаю, що і надалі матимемо такі нервові запуски та перезапуски», — каже Кучеренко.

Він радить містянам слідкувати за повідомленнями від енергетиків, уряду, КМДА та КМВА, щоб бути у курсі того, що відбувається.

«Наші люди чомусь вирішили, що під час війни можна обійтися без відключень та без уражень з боку ворога, а зараз шукають крайнього. Такого не буває. Коли йде війна, на жаль, гинуть люди і завдаються серйозні ураження по енергетиці. Така ціна війни. Все це нам показує Путін, бо такі дії — це і є його „мирний план“. Удари по енергетиці у такі морози — це тиск на країну, людей та керівництво. Треба триматися», — підсумовує Кучеренко.