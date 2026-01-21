Екстрені відключення в Києві: ДТЕК відновив живлення критичної інфраструктури після атаки

Після атаки без світла залишаються 44 тисячі осель у Києві — ДТЕК / © unsplash.com

У Києві відновили електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури після ворожої атаки.

Про це повідомили в ДТЕК Київ.

Водночас енергетики зазначають, що загальна ситуація з електрозабезпеченням столиці залишається складною. У місті продовжують діяти екстрені відключення, а погодинні графіки та поділ на групи наразі не застосовуються.

Найскладнішою залишається ситуація в окремих частинах Дніпровського та Деснянського районів. Через руйнування об’єктів столичної генерації без електропостачання все ще залишаються близько 44 тисяч осель.

У ДТЕК наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та поступовим поверненням світла споживачам.

Нагадаємо, станом на 21 січня в Україні чинний режим надзвичайної ситуації в енергосистемі. Адже її сСтан залишається вкрай складним через постійні російські атаки та різке похолодання.

За словами першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова, повернення до погодинних графіків відключень у Києві відбудеться після стабілізації ситуації.

Тим часом Київ перебуває на межі енергетичної катастрофи. Так сказав енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.