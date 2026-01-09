ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

Екстрені відключення світла у Києві охопили все місто

Під час екстрених відключень електроенергії графіки не діють.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла в Києві

Відключення світла в Києві

Доповнено додатковими матеріалами

У всьому Києві 9 січня запровадили екстрені відключення світла через наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж.

Про це повідомили в ДТЕК.

Під час екстрених відключень електроенергії графіки не діють.

Киян, у чиїх домівках є світло, закликають користуватися потужними електроприладами почергово. Адже будь-яке ощадливе споживання допомагає уникати локальних аварій.

Нагадаємо, через нічну масовану атаку 9 січня спершу на лівому березі Києва було запроваджено екстрені відключення світла. На правому березі до цього моменту електропостачання залишалося плановим. Енергетики ДТЕК працюють над відновленням тепла й світла, насамперед заживлюючи критичну інфраструктуру.

Зауважимо, міський голова Києва Віталій клично повідомив про складну ситуацію у столиці після російської атаки. Через пошкодження інфраструктури майже 6000 будинків залишилися без тепла, також є перебої з водою. Кличко закликав киян за можливості тимчасово виїхати за місто до осель з альтернативним опаленням.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та 25 постраждалих через нічну атаку по Києву.

Дата публікації
Кількість переглядів
417
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie