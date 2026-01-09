Екстрені відключення світла у Києві охопили все місто

Відключення світла в Києві

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У всьому Києві 9 січня запровадили екстрені відключення світла через наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж.

Про це повідомили в ДТЕК.

Під час екстрених відключень електроенергії графіки не діють.

Реклама

Киян, у чиїх домівках є світло, закликають користуватися потужними електроприладами почергово. Адже будь-яке ощадливе споживання допомагає уникати локальних аварій.

Нагадаємо, через нічну масовану атаку 9 січня спершу на лівому березі Києва було запроваджено екстрені відключення світла. На правому березі до цього моменту електропостачання залишалося плановим. Енергетики ДТЕК працюють над відновленням тепла й світла, насамперед заживлюючи критичну інфраструктуру.

Зауважимо, міський голова Києва Віталій клично повідомив про складну ситуацію у столиці після російської атаки. Через пошкодження інфраструктури майже 6000 будинків залишилися без тепла, також є перебої з водою. Кличко закликав киян за можливості тимчасово виїхати за місто до осель з альтернативним опаленням.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та 25 постраждалих через нічну атаку по Києву.