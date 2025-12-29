ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Екстрені відключення світла на Київщині: яка ситуація після обстрілу

У Київській області повертають світло після масованого удару.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © УНІАН

На Київщині продовжується цілодобова ліквідація наслідків масованого обстрілу, що стався минулої суботи. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців області.

Про це повідомляє ДТЕК.

Як повідомляють енергетики, у Вишгородському районі наразі без електроенергії залишаються понад 9 тисяч домогосподарств. Ремонтні бригади працюють уже третю добу поспіль, проте для повного відновлення мереж потрібен додатковий час.

А у Бориспільському та Броварському районах наразі застосовуються екстрені відключення світла.

«Інші райони області: діють графіки відключень», — зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, у більшості регіонів України 29 грудня діють погодинні графіки відключень світла та в окремих областях — аварійні відключення електроенергії. У Київській області досі знеструмленими залишаються близько 9000 абонентів.

На Лівому березі Києва 29 грудня тривають екстрені відключення світла. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки російської атаки.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie