Екстрені відключення світла на Київщині: яка ситуація після обстрілу

На Київщині продовжується цілодобова ліквідація наслідків масованого обстрілу, що стався минулої суботи. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців області.

Про це повідомляє ДТЕК.

Як повідомляють енергетики, у Вишгородському районі наразі без електроенергії залишаються понад 9 тисяч домогосподарств. Ремонтні бригади працюють уже третю добу поспіль, проте для повного відновлення мереж потрібен додатковий час.

А у Бориспільському та Броварському районах наразі застосовуються екстрені відключення світла.

«Інші райони області: діють графіки відключень», — зазначили у ДТЕК.

На Лівому березі Києва 29 грудня тривають екстрені відключення світла. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки російської атаки.