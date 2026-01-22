Екстренера "Динамо" і збірної звинувачують у побитті сантехніка – деталі скандалу

Олексій Михайличенко / © ФК Динамо Київ

Колишнього тренера «Динамо» Олексія Михайличенка у Мережі звинуватили у побитті сантехніка.

Про скандальний інцидент повідомила журналістка Наджіє Аметова.

Вона стверджує, що 21 січня в одному з будинків Печерського району Києва сантехніка Миколу, який обслуговує кілька будинків у цій частині міста, нібито побив колишній тренер «Динамо» Олексій Михайличенко.

За даними журналістки, наразі постраждалий Микола перебуває в одній з лікарень Печерського району. Причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку.

«За словами пана Миколи, начальник жеду знімав все на телефон, однак після спілкування з Олексієм Михайличенком повідомив, що відео зникло. Сусіди з нашого будинку дуже тепло відгукуються про пана Миколу. Щодня він приїжджає до центру міста з Гостомеля і зранку до пізньої ночі робить усе можливе, щоб допомогти людям. Пан Микола подав заяву до поліції, але переживає, що через відоме ім’я кривдника справу можуть зам’яти», — зазначає Аметова.

Журналістка розповіла, що сама зателефонувла до Михайличенка.

«Він поводився зверхньо та порадив мені „відпочивати“, зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть. Я прошу не залишатися осторонь і поширити цю історію, адже ніхто не має права піднімати руку на людину, тим паче на ту, яка не є причиною дискомфорту», — підсумувала вона.

Що кажуть у поліції

Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, відповідна заява надходила до поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст. 125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження». Обставини події з’ясовуються.

Офіційної заявив від пресслужби поліції Києва на момент публікації новини не було.

Що заявив сам Михайличенко

Офіційного коментаря від екстренера наразі не було. Проте Telegram-канал «Динамівець» стверджує, що зв’язався з Михайличенком. Розмова вийшла недовгою — близько 1 хв.

«Це хто таке пише, ви хвора людина? Я навіть не знаю що на це відповісти», — переповідають нібито слова екстренера у пабліку. Далі Михайличенко кинув трубку.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко був гравцем київського «Динамо» у 1982-1990 роках. У 2002-2004 та 2019-2020 роках працював головним тренером «Динамо». У 2010-2019 роках був спортивним директором «Динамо». У 2008-2009 роках він очолював збірну України.

