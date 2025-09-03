Дивом врятувалися: мешканка Києва розповіла, як її сім'я втратила дві домівки за два тижні

Постраждала дівчина

Через атаки РФ українська сім’я втратила дві домівки за два тижні. Одне житло зруйноване у Добропіллі, інше — у Києві.

Про це постраждала Яна Держак повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Дата публікації 15:16, 03.09.25 Внаслідок обстрілів РФ українська сім'я втратила дві домівки за два тижні

«Ми живі! Ми живі, бо якби не дитина, ми б і не пішли у той паркінг…», — розповіла мешканка.

Дівчина повідомила, що через російські обстріли вона втратила вже другу домівку. І все це — лише за два тижні.

«1.м.Добропілля, Донецька область, приліт Каб, „останні фото“. 2.м.Київ», — повідомила вона.

Зруйноване житло Яни у Добропіллі на Донеччині

Зруйнований двір та будинок у Києві

За її словами, у Києві сім’я проживала в орендованій квартирі.

«Але це була дійсно друга домівка. Тут народився Дамір, тут ми жили з липня 2022», — зазначила Яна.

Зруйнований двір та будинок у Києві / © Радіо Свобода

Також сім’я втратила авто.

«Але живі! Навіть не уявляю, що було б, як би ми не пішли до укриття», — розмірковує потерпіла.

Вона подякувала усім за підтримки й допомогу. Небайдужі українці можуть підтримати сім’ю донатом.

Раніше стала відома доля собаки Джессі, яка не залишала руїни будинку у Києві, де загинув її господар.

Історія чотирилапої Джессі, яка зберігала вірність найріднішій людині навіть після смерті, отримала щасливий фінал. Вона знову вдома — там, де живуть родичі її улюбленого господаря.

Як зазначалося, 28 серпня, коли РФ вчергове вдарила по Києву, Джессі не залишала місце атаки два дні. Вона сиділа на руїнах і до останнього сподівалася, що її рідну людину врятують. На жаль, не судилося.

Після атаки Джессі прихистили рятувальники ДСНС. Вони надали їй дах, тепло і турботу. Згодом Джессі отримала безцінний подарунок, про який можна було лише мріяти. Її забрали назад до рідної родини, де син та онучка загиблого господаря належним чином подбають про неї.