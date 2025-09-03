- Дата публікації
Дивом врятувалися: мешканка Києва розповіла, як її сім'я втратила дві домівки за два тижні
На щастя, усі члени сім’ї вижили, тому що перебували у безпечних місцях. Утім даху над головою, а також автівки в них більше немає.
Через атаки РФ українська сім’я втратила дві домівки за два тижні. Одне житло зруйноване у Добропіллі, інше — у Києві.
Про це постраждала Яна Держак повідомила на своїй сторінці в Instagram.
«Ми живі! Ми живі, бо якби не дитина, ми б і не пішли у той паркінг…», — розповіла мешканка.
Дівчина повідомила, що через російські обстріли вона втратила вже другу домівку. І все це — лише за два тижні.
«1.м.Добропілля, Донецька область, приліт Каб, „останні фото“. 2.м.Київ», — повідомила вона.
За її словами, у Києві сім’я проживала в орендованій квартирі.
«Але це була дійсно друга домівка. Тут народився Дамір, тут ми жили з липня 2022», — зазначила Яна.
Також сім’я втратила авто.
«Але живі! Навіть не уявляю, що було б, як би ми не пішли до укриття», — розмірковує потерпіла.
Вона подякувала усім за підтримки й допомогу. Небайдужі українці можуть підтримати сім’ю донатом.
Раніше стала відома доля собаки Джессі, яка не залишала руїни будинку у Києві, де загинув її господар.
Історія чотирилапої Джессі, яка зберігала вірність найріднішій людині навіть після смерті, отримала щасливий фінал. Вона знову вдома — там, де живуть родичі її улюбленого господаря.
Як зазначалося, 28 серпня, коли РФ вчергове вдарила по Києву, Джессі не залишала місце атаки два дні. Вона сиділа на руїнах і до останнього сподівалася, що її рідну людину врятують. На жаль, не судилося.
Після атаки Джессі прихистили рятувальники ДСНС. Вони надали їй дах, тепло і турботу. Згодом Джессі отримала безцінний подарунок, про який можна було лише мріяти. Її забрали назад до рідної родини, де син та онучка загиблого господаря належним чином подбають про неї.