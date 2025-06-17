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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Дива не сталося: з-під завалів витягли тіло хлопця, на якого чекали батьки

Хлопець, на якого так чекали батьки, на жаль, загинув під завалами багатоповерхівки в Києві.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дива не сталося: з-під завалів витягли тіло хлопця, на якого чекали батьки

© ТСН

У Києві з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Солом’янському районі рятувальники дістали тіло хлопця, на якого цілий день чекали батьки.

Про це повідомляє ТСН з місця трагедії.

Батьки весь час залишалися біля руїн, очікуючи звістки. На опублікованих кадрах видно, як згорьовані батьки падають навколішки, коли дізнаються фатальну звістку.

Як передає Obozrevatel, речниця ДСНС Світлана Водолага підтвердила, що тіло загиблого опізнали батьки.

Згорьовані батьки чекають / © Радіо Свобода

Згорьовані батьки чекають / © Радіо Свобода

У певний момент низка ЗМІ і Telegram-каналів розігнали фейк, що хлопця живого дістали з-під завалів і доправили до лікарні. На жаль, ця інформація не відповідала дійсності.

Це і є той 14-й загиблий, про якого ми писали раніше.

/ © ДСНС

© ДСНС

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ШАЛЕНИЙ БІЛЬ! 💔 НА СОЛОМ’ЯНЦІ ДІСТАЛИ ЩЕ ОДНЕ т*ло! Батьки ЧЕКАЛИ НА СИНА ДО ОСТАННЬОГО…

Нагадаємо, що цієї ночі РФ здійснила один з найстрашніших ударів по Києву.

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