Дива не сталося: з-під завалів витягли тіло хлопця, на якого чекали батьки

© ТСН

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У Києві з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Солом’янському районі рятувальники дістали тіло хлопця, на якого цілий день чекали батьки.

Про це повідомляє ТСН з місця трагедії.

Батьки весь час залишалися біля руїн, очікуючи звістки. На опублікованих кадрах видно, як згорьовані батьки падають навколішки, коли дізнаються фатальну звістку.

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Як передає Obozrevatel, речниця ДСНС Світлана Водолага підтвердила, що тіло загиблого опізнали батьки.

Згорьовані батьки чекають / © Радіо Свобода

У певний момент низка ЗМІ і Telegram-каналів розігнали фейк, що хлопця живого дістали з-під завалів і доправили до лікарні. На жаль, ця інформація не відповідала дійсності.

Це і є той 14-й загиблий, про якого ми писали раніше.

© ДСНС

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

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ШАЛЕНИЙ БІЛЬ! 💔 НА СОЛОМ’ЯНЦІ ДІСТАЛИ ЩЕ ОДНЕ т*ло! Батьки ЧЕКАЛИ НА СИНА ДО ОСТАННЬОГО…

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