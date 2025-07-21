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- Київ
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"Падали шматки даху, дихати не було чим": кияни про момент влучання на метро "Лук’янівська"
Через вибухову хвилю на станції метро виникло сильне запилення.
У Києві цієї ночі Лук’янівка вкотре опинилася під ударом армії РФ. Вшосте була атакована та зазнала ушкоджень станція метро “Лук’янівка”. Внаслідок вибухової хвилі метрополітен накрила хмара пилюки.
Про це повідомили очевидці у коментарі “Радіо Свобода” та “КИЇВ24”.
У Мережі з’явилося відео, на якому станція метро затягнута пилюкою. Через вибухову хвилю виникло сильне запилення. Втім, кажуть очевидці, вони злякались, що міг статися “приліт”. Втім, менш ніж за пів години якісь повітря покращилася.
“На ескалаторі спускалися (коли стався вибух - Ред.). Бігли в метро під “Шахедами”. Не встигли спуститися, почали падати шматки даху, пил. Усе було в пилюці чорній, дихати не було чим”, - розповіла одна з киянок, що ховалася в метро від російського обстрілу.
Нагадаємо, цієї ночі армія РФ масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.
Через російський обстріл була пошкоджена станція метро "Лук’янівська". Вона тимчасово зупиняла свою роботу. Поїзди проїжджали повз без зупинки. Втім, за кілька годин вона запрацювала на вхід та на вихід.