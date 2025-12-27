ТСН у соціальних мережах

Київ
321
2 хв

Двигун від "Шахеда" – в дитячій кімнаті: російський дрон знищив приватний будинок у Києві

Життя господаря будинку врятувало бетонне перекриття, яке витримало і не обвалилося після вибуху.

Богдан Скаврон
Атака російських "Шахедів"

Атака російських "Шахедів" / © tsn.ua

У Дарницькому районі Києва під час російського ракетно-дронового удару 27 грудня стався прямий приліт ворожого «Шахеда» у приватний будинок.

Господар будинку на ім’я Олександр, який дивом вижив після влучання, розповів про пережите тієї ночі журналістам «Радіо Свобода».

За словами чоловіка, його життя врятувало бетонне перекриття, яке витримало і не обвалилося після вибуху.

«Прокинувся вже на підлозі, в стінах скрізь осколки від шиб стирчать. Боженька уберіг, накрив мене чудо-покривалом якимось. Схопив собаку і виходити. Двигун від „Шахеда“ в дитячій кімнаті лежав біля ліжка», — розповідав про перші хвилини після влучання Олександр.

Він зауважив, що діти та дружина, на щастя, за два дні до цього поїхали до тещі на Різдво, тому в будинку більше нікого не було.

Також Олександр звернув увагу на будинок для людей похилого віку, розташований неподалік, в якому перебувало 22 людей. Ві каже, що якби «Шахед» влучив туди, було б багато загиблих.

Він зауважив, що в його будинку згоріли всі речі, адже в будинок влучив ударний дрон, а не його уламок, тож після вибуху сталася пожежа.

«Де тут військовий якийсь об’єкт чи ще щось? Що ми зробили?» — риторично запитує Олександр, коментуючи цей воєнний злочин держави-терористки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через російську атаку у Дарницькому районі Києва сталися займання кількох приватних будинків. Через загрозу розповсюдження вогню на будинок для літніх людей із цього закладу рятувальники евакуювали десять осіб.

321
