- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 321
- Час на прочитання
- 2 хв
Двигун від "Шахеда" – в дитячій кімнаті: російський дрон знищив приватний будинок у Києві
Життя господаря будинку врятувало бетонне перекриття, яке витримало і не обвалилося після вибуху.
У Дарницькому районі Києва під час російського ракетно-дронового удару 27 грудня стався прямий приліт ворожого «Шахеда» у приватний будинок.
Господар будинку на ім’я Олександр, який дивом вижив після влучання, розповів про пережите тієї ночі журналістам «Радіо Свобода».
За словами чоловіка, його життя врятувало бетонне перекриття, яке витримало і не обвалилося після вибуху.
«Прокинувся вже на підлозі, в стінах скрізь осколки від шиб стирчать. Боженька уберіг, накрив мене чудо-покривалом якимось. Схопив собаку і виходити. Двигун від „Шахеда“ в дитячій кімнаті лежав біля ліжка», — розповідав про перші хвилини після влучання Олександр.
Він зауважив, що діти та дружина, на щастя, за два дні до цього поїхали до тещі на Різдво, тому в будинку більше нікого не було.
Також Олександр звернув увагу на будинок для людей похилого віку, розташований неподалік, в якому перебувало 22 людей. Ві каже, що якби «Шахед» влучив туди, було б багато загиблих.
Він зауважив, що в його будинку згоріли всі речі, адже в будинок влучив ударний дрон, а не його уламок, тож після вибуху сталася пожежа.
«Де тут військовий якийсь об’єкт чи ще щось? Що ми зробили?» — риторично запитує Олександр, коментуючи цей воєнний злочин держави-терористки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через російську атаку у Дарницькому районі Києва сталися займання кількох приватних будинків. Через загрозу розповсюдження вогню на будинок для літніх людей із цього закладу рятувальники евакуювали десять осіб.