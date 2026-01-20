Дві кофти та черга за гарячою їжею: будні киян, які опинилися в епіцентрі російського холодомору

Як виживають мешканці будинків з електроплитами без світла та опалення / © Управління ДСНС Києва

У Києві через наслідки чергової російської атаки понад сотню багатоповерхівок залишаються без тепла, у той час коли температура повітря перевищує 10 градусів морозу.

Що кажуть кияни і як переживають російський «холодомор», пише «Настоящее время».

В одному з районів Києва люди стоять у черзі за гарячим обідом. Волонтери привезли їжу туди, де люди через російські обстріли залишилися без можливості її приготувати або навіть розігріти. У черзі — сім’ї з дітьми та люди старшого віку.

«У нас багатоповерхівка, немає світла. Якщо немає світла, то не працюють плити і опалення немає. А підігріти їжу як, коли немає світла?», — каже пенсіонерка Валентина Кирякова, яка прийшла за гарячою їжею із шестирічною онукою Євою.

Малеча розповідає, як зігрівається вдома: «Ну, буває у кофті, а іноді у двох теплих кофтах. А коли все одно холодно — одягаю курточку».

Катерина Прокопенко з дітьми теж прийшла по гарячу їжу. Каже, що приготувати їжу вдома просто немає можливості, бо у будинку стоять електроплити.

«Діти ходять у садок — у садочку, слава богу, їх годують. А коли вихідні — ось ми тут», — зазначає вона.

Волонтери розповідають, що ща день роздають тисячі порцій гарячих страв. Працюють у районах, де ситуація зі світлом та опаленням найскладніша.

«Ми забезпечуємо тисячі порцій по всьому Києву. Щодня намагаємося робити все більше і більше. Але головне — зрозуміти, де потреба найгостріша, і доставляти їжу туди, де найбільше постраждали», — каже Юлія Висицька, представниця організації World Central Kitchen.

© Управління ДСНС Києва

Раніше ми писали, як виживають люди у багатоповерхівці в Києві, де замерзла навіть система опалення.

Нагадаємо, що після нічного обстрілу 20 січня пів Києва залишилося без опалення. У столиці не діють графіки відключення світла.

За словами Кличка, без теплопостачання залишилися 5635 багатоповерхівок — це 80% будинків, яким повернули тепло після ударів 9 січня.