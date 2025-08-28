Два російські дрони атакували ще один будинок у Дарницькому районі Києва: які наслідки

Ще один атакований Росією будинок в Дарницькому районі Києва / © скриншот з відео

Два російські дрони атакували ще один будинок в Дарницькому районі Києва: з 9 по 12 поверх — декілька квартир практично знищені.

Про це повідомляє «КИЇВ24».

«Близько о 3:20 ночі мешканці почули свист, гучний вибух, після чого будинок просто почав здригатися», — йдеться у повідомленні.

За словами місцевої мешканки, все затягнуло димом і дуже багато квартир загорілося.

Крім того, у Дніпровському районі відбулось влучання просто у відділення пошти: на щастя, без загиблих.

Найбільше постраждали перші під’їзди. У більшості квартир пошкоджено вікна та фасад. У дворі стоять випалені машини, які також загорілися від цього вибуху.

Мешканці будинку кажуть, що коли вибігли на вулицю, все ще літали дрони над головами.

За інформацією від голови Дніпровської РДА, на щастя, немає ні загиблих, ні постраждалих.

Нагадаємо, у Києві кількість постраждалих зросла до 48 людей.

Відомо також про 12 загиблих. На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років.

У ніч проти 28 серпня армія РФ масовано атакувала Київ ракетами й дронами.