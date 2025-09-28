"Дуже чудове дитя": що відомо про 12-річну дівчинку, що загинула від удару РФ у Києві

Зруйнована п'ятиповерхівка у Києві від удару 28 вересня / © МВС

Внаслідок нічної атаки у росіян по Києву 28 вересня загинули щонайменше четверо людей. Серед них — 12-річна Олександра.

Про це повідомляє hromadske.

Дівчинка загинула у пошкодженій п’ятиповерхівці в Солом’янському районі.

За словами журналістів, у цю ніч дитина була вдома вдвох із мамою, а тато приїхав вже після атаки. Мама загиблої дівчинки наразі перебуває в лікарні. Вона зазнала складних ушкоджень. За словами сусідів, її стан важкий.

Однокласники загиблої дівчинки приносять під її дім свічки, квіти та іграшки.

«Просто в їхню квартиру [прилетіло]. Така дитинка в них весела — вона дуже спортом, англійською займалася. Така активна. І в Канаді вона була. Були за кордоном, приїхали в школу. Дуже чудове дитя. Це просто шок», — розповіла журналістам «Радіо. Свобода» сусідка Людмила.

У Київській області постраждала 31 людина, з них — 3 дитини, повідомили у ДСНС. Найбільше — 19 у Петропалівській Борщагівці.

Нагадаємо, що цієї ночі Росія атакувала Київ та передмістя столиці дронами та ракетами. Кількість жертв — четверо осіб. З-під завалів дістали тіло тіло 12-річної дівчинки.