- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
"Дуже чудове дитя": що відомо про 12-річну дівчинку, що загинула від удару РФ у Києві
За даними ЗМІ, дитина лише недавно повернулася з-за кордону.
Внаслідок нічної атаки у росіян по Києву 28 вересня загинули щонайменше четверо людей. Серед них — 12-річна Олександра.
Про це повідомляє hromadske.
Дівчинка загинула у пошкодженій п’ятиповерхівці в Солом’янському районі.
За словами журналістів, у цю ніч дитина була вдома вдвох із мамою, а тато приїхав вже після атаки. Мама загиблої дівчинки наразі перебуває в лікарні. Вона зазнала складних ушкоджень. За словами сусідів, її стан важкий.
Однокласники загиблої дівчинки приносять під її дім свічки, квіти та іграшки.
«Просто в їхню квартиру [прилетіло]. Така дитинка в них весела — вона дуже спортом, англійською займалася. Така активна. І в Канаді вона була. Були за кордоном, приїхали в школу. Дуже чудове дитя. Це просто шок», — розповіла журналістам «Радіо. Свобода» сусідка Людмила.
У Київській області постраждала 31 людина, з них — 3 дитини, повідомили у ДСНС. Найбільше — 19 у Петропалівській Борщагівці.
Нагадаємо, що цієї ночі Росія атакувала Київ та передмістя столиці дронами та ракетами. Кількість жертв — четверо осіб. З-під завалів дістали тіло тіло 12-річної дівчинки.