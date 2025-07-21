ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
1 хв

ДТП у Києві за участю працівника прокуратури: суд обрав запобіжний захід

Підозрюваний у скоєнні ДТП Андрій Молочний перебуватиме у СІЗО.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Підозрюваний у скоєнні ДТП працівник прокуратури Андрій Молочний

Підозрюваний у скоєнні ДТП працівник прокуратури Андрій Молочний / © Офіс Генерального прокурора

Доповнено додатковими матеріалами

Шевченківський райсуд Києва 21 липня обрав запобіжний захід для працівника прокуратури Андрія Молочного, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у центрі столиці.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Генпрокурор — старший групи прокурорів Руслан Кравченко просив суд застосувати до підозрюваного Молочного запобіжний захід без можливості внесення застави. Суд підтримав позицію прокуратури і взяв підозрюваного під варту на 60 днів без альтернативи застави — до 17 вересня 2025 року.

Генпрокурор зазначив, що сторона обвинувачення задоволена рішенням суду.

«Продовжимо працювати до направлення обвинувального акту до суду, і потім будемо підтримувати державне обвинувачення для досягнення однієї мети — максимального покарання», — додав Кравченко.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Києві на Великій Васильківській п’яний Молочний виїхав на пішохідну зону та збив жінку, яка йшла тротуаром. Постраждала померла. Працівник прокуратури спершу втік з місця аварії, але згодом його затримали.

Дії водія кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Генпрокурор заявив, що взяв під особистий контроль справу про цю аварію.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie