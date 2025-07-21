ДТП у Києві за участю працівника прокуратури: суд обрав запобіжний захід

Підозрюваний у скоєнні ДТП працівник прокуратури Андрій Молочний / © Офіс Генерального прокурора

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Шевченківський райсуд Києва 21 липня обрав запобіжний захід для працівника прокуратури Андрія Молочного, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у центрі столиці.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Генпрокурор — старший групи прокурорів Руслан Кравченко просив суд застосувати до підозрюваного Молочного запобіжний захід без можливості внесення застави. Суд підтримав позицію прокуратури і взяв підозрюваного під варту на 60 днів без альтернативи застави — до 17 вересня 2025 року.

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Генпрокурор зазначив, що сторона обвинувачення задоволена рішенням суду.

«Продовжимо працювати до направлення обвинувального акту до суду, і потім будемо підтримувати державне обвинувачення для досягнення однієї мети — максимального покарання», — додав Кравченко.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Києві на Великій Васильківській п’яний Молочний виїхав на пішохідну зону та збив жінку, яка йшла тротуаром. Постраждала померла. Працівник прокуратури спершу втік з місця аварії, але згодом його затримали.

Дії водія кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої.

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Генпрокурор заявив, що взяв під особистий контроль справу про цю аварію.