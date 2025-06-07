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- Київ
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ДТП на Київщині: знищена автівка та троє загиблих (фото)
На трасі водій не впорався з керуванням та зіткнувся із деревом. Усі, хто перебував в автівці, загинули.
У Баришівській громаді на автодорозі Веселинівка — Мирне сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у поліції Київської області.
Попередньо встановлено, що 46-річний водій автомобіля Chevrolet на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням та допустив з’їзд на узбіччя дороги, де зіткнувся із деревом.
«Кермувальник та двоє 40-річних пасажирів загинули на місці події», — уточнили правоохоронці.
Слідчі слідчого управління поліції Київщини здійснюють досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у Вінницькій області сталася смертельна ДТП — загинуло троє осіб.
А у Луцьку загинуло подружжя у моторошній аварії.