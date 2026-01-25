ДТЕК звернувся до жителів Троєщини за допомогою: що потрібно

«Мережі не розраховані на роль батарей»: чому Троєщина може надовго залишитися в темряві / © ТСН.ua

Реклама

У Києві через обстріли ситуація з електропостачанням та теплом у Деснянському районі зараз найскладніша.

Про це повідомили у ДТЕК.

У компанії пояснили, що коли світло з’являється після відключень, багато мешканців одночасно вмикають електрообігрівачі. Тому енергетики звернулися до жителів Лівого берега, зокрема Троєщини.

Реклама

«Ми вас щиро розуміємо. Родини енергетиків живуть у тих самих умовах. Без тепла в таку погоду справді важко. Пошкоджені обстрілами мережі взяли на себе роль батарей, на яку не розраховані. Коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії. Повернення світла затягується ще більше», — просять ДТЕК.

У компанії закликають киян, попри важкі обставини, не вмикати одночасно потужні електроприлади.

«Навіть невелика економія з боку кожної родини допоможе зменшити навантаження на мережі й вистояти в цей складний час», — зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, що у Києві без світла, як і вчора, залишаються понад 800 тисяч абонентів, діють екстрені відключення.