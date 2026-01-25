ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК звернувся до жителів Троєщини за допомогою: що потрібно

Деснянський район Києва опинився у найскладнішій енергетичній ситуації — енергетики ДТЕК звернулися до мешканців Лівого берега.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
«Мережі не розраховані на роль батарей»: чому Троєщина може надовго залишитися в темряві

«Мережі не розраховані на роль батарей»: чому Троєщина може надовго залишитися в темряві / © ТСН.ua

У Києві через обстріли ситуація з електропостачанням та теплом у Деснянському районі зараз найскладніша.

Про це повідомили у ДТЕК.

У компанії пояснили, що коли світло з’являється після відключень, багато мешканців одночасно вмикають електрообігрівачі. Тому енергетики звернулися до жителів Лівого берега, зокрема Троєщини.

«Ми вас щиро розуміємо. Родини енергетиків живуть у тих самих умовах. Без тепла в таку погоду справді важко. Пошкоджені обстрілами мережі взяли на себе роль батарей, на яку не розраховані. Коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії. Повернення світла затягується ще більше», — просять ДТЕК.

У компанії закликають киян, попри важкі обставини, не вмикати одночасно потужні електроприлади.

«Навіть невелика економія з боку кожної родини допоможе зменшити навантаження на мережі й вистояти в цей складний час», — зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, що у Києві без світла, як і вчора, залишаються понад 800 тисяч абонентів, діють екстрені відключення.

Дата публікації
Кількість переглядів
240
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie