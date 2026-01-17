ДТЕК пояснив причини тривалих знеструмлень у Києві

Київ / © Associated Press

Реклама

У Києві продовжуються екстрені відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомляє компанія ДТЕК у Telegram.

За інформацією енергетиків, фахівці працюють безперервно, аби якнайшвидше ліквідувати пошкодження та стабілізувати роботу енергосистеми. Наразі ситуація залишається складною: орієнтовно кияни мають близько трьох годин електропостачання та до десяти годин без світла.

Реклама

У ДТЕК наголошують, що енергосистема функціонує в аварійному режимі, тому фактичні години зі світлом можуть змінюватися залежно від стану мережі та обсягу пошкоджень.

Якщо за конкретною адресою електропостачання відсутнє понад 12 годин, це може свідчити про локальну аварію. У такому випадку мешканцям радять перевірити наявність зафіксованого пошкодження через офіційний чат-бот ДТЕК або на сайті компанії.

У разі якщо інформація про аварію відсутня, необхідно звернутися до ЖЕКу або ОСББ. Вони мають перевірити внутрішньобудинкові мережі та, за потреби, подати відповідну заявку енергетикам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 17 січня, для столиці та всіх регіонів України.