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- Київ
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ДСНС: рятувальники не зупиняють аварійні роботи на місці ракетного удару у Києві
У Святошинському районі Києва рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару.
Рятувальники не припиняють аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку у Святошинському районі Києва.
Про це пише ДСНС України у повідомленні у соцмережах.
Від початку робіт розібрано та вивезено 1280 м куб. будівельного сміття.
За допомогою роботизованої техніки евакуйовано 9 пошкоджених автомобілів.
Нагадаємо, що унаслідок російського ракетного удару по Святошинському району Києва кількість загиблих зросла до 12 осіб.