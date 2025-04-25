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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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124
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ДСНС: рятувальники не зупиняють аварійні роботи на місці ракетного удару у Києві

У Святошинському районі Києва рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Удар по Києву

Удар по Києву / © ДСНС

Рятувальники не припиняють аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку у Святошинському районі Києва.

Про це пише ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Від початку робіт розібрано та вивезено 1280 м куб. будівельного сміття.

За допомогою роботизованої техніки евакуйовано 9 пошкоджених автомобілів.

Нагадаємо, що унаслідок російського ракетного удару по Святошинському району Києва кількість загиблих зросла до 12 осіб.

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