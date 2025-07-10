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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Дрони летіли зграями: авіаексперт про російську тактику обстрілу Києва "Шахедами"

За різними оцінками, від 50% до 70% безпілотників, які атакували Київ, були імітаторами.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Масована атака "Шахедами"

Масована атака "Шахедами" / © ТСН

У четвер, 10 липня, дрони зграями летіли на Київ фактично з усіх напрямків майже одночасно. Це ускладнювало можливості їхнього виявлення та знешкодження.

Про це розповів Богдан Долінце, авіаційний експерт.

Значна частина «Шахедів» була з термобаричними припасами, які призводять до руйнувань інфраструктури. На них правило “двох стін” може не працювати.

До того ж, росіяни почали використовувати китайські двигуни, які є набагато швидшими.

“Тобто базові БПЛА розвивають швидкість — 200-220 км/год. Останні версії демонструють можливість польоту на швидкостях 300 і більше км/год. І триває розробка реактивного «Шахеда» зі швидкістю 600 км/год з тою самою потужністю бойової частини та дальністю”, — зазначає експерт.

Як ми писали раніше, в ніч проти 10 липня армія РФ вдарила по Києву дронами та балістичними ракетами. Є постраждалі, яких госпіталізували медики. Наслідки по районах:

  • Шевченківський — рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес — також пожежа.

  • Дарницький район — внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

  • Солом’янський район — внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

  • Голосіївський район: внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

  • Подільський район: падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

У КМВА повідомили, що внаслідок обстрілу горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Також повідомляється, що внаслідок атаки постраждало шість осіб.

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