Дрон влучив у багатоповерхівку на Печерську в Києві: фото
На кількох поверхах будинку виникли пожежі у квартирах.
Доповнено додатковими матеріалами
Під час атаки на Київ вночі 10 жовтня сталося влучання уламків російського дрона у 17-поверховий будинок у Печерському районі. Виникла пожежа.
“Суспільне” опублікувало фото наслідків.
Зауважимо, про пошкодження багатоповерхівки у Печерському районі повідомив мер Віталій Кличко. У житловій багатоповерхівці сталися займання квартир на кількох поверхах. Наразі пожежу ліквідовано.
ФОТО
Нагадаємо, мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованої атака на Київ постраждали 12 людей. На ранок восьмеро травмованих перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.