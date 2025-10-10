ТСН у соціальних мережах

Київ
1809
1 хв

Дрон влучив у багатоповерхівку на Печерську в Києві: фото

На кількох поверхах будинку виникли пожежі у квартирах.

Олена Капнік
Влучання російського дрона у багатоповерхівку на Печерську._2

Влучання російського дрона у багатоповерхівку на Печерську._2 / © Суспільне

Під час атаки на Київ вночі 10 жовтня сталося влучання уламків російського дрона у 17-поверховий будинок у Печерському районі. Виникла пожежа.

“Суспільне” опублікувало фото наслідків.

Зауважимо, про пошкодження багатоповерхівки у Печерському районі повідомив мер Віталій Кличко. У житловій багатоповерхівці сталися займання квартир на кількох поверхах. Наразі пожежу ліквідовано.

ФОТО

У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. / © Суспільне

Нагадаємо, мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованої атака на Київ постраждали 12 людей. На ранок восьмеро травмованих перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

1809
