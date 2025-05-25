Вибух біля укриття у Києві / © скрін з відео

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Вранці 25 травня Київ знову зазнав ворожої атаки. Один із дронів-камікадзе влучив у землю буквально за кілька метрів від укриття, де на той момент перебували люди.

Момент вибуху зафіксували очевидці, відео опублікували Новини.LIVE.

У кадрі чітко видно спалах, уламки та чути перелякані вигуки присутніх, серед яких — ненормативна лексика. Через зміст ролик не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років.

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Інцидент стався під час чергової комбінованої повітряної атаки РФ, коли по Києву та низці інших регіонів ворог завдав ударів ракетами та дронами-камікадзе. За попередніми даними, уламками пошкоджено об’єкти інфраструктури. Дані про постраждалих уточнюються.

Дата публікації 12:32, 25.05.25 Кількість переглядів 32 Дрон РФ влучив поруч з укриттям у столиці – відео 18+

Столична влада вкотре закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно спускатися в укриття. Цей випадок — чергове підтвердження того, що навіть коротке зволікання може коштувати життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки масованого російського удару. За його словами, РФ випустила 300 дронів і 70 ракет, є жертви.