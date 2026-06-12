Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

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На Київщині рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 тисячі квадратних метрів, що виникла внаслідок російського удару БпЛА по об’єкту інфраструктури у Бориспільському районі.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України у Telegram.

На місці працювали рятувальники Київської області та міста Києва. Додатково залучалася спецтехніка аеропорту «Бориспіль».

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Раніше ми писали про те, що у Київській області триває ліквідація масштабної пожежі, що спалахнула внаслідок ворожого обстрілу. Про це у коментарі ТСН повідомила керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

За словами співрозмовниці, вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів. Попри складнощі з підвозом води — рятувальники продовжують боротися з вогнем.

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

«Дуже велика площа і воду доводиться підвозити за допомогою додаткової техніки», — пояснила Рубан.

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