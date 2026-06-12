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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
444
Час на прочитання
1 хв

Довелось гасити спецтехнікою з аеропорту: у ДСНС показали наслідки гігантської пожежі на Київщині після атаки РФ (фото, відео)

На місці пожежі працювали рятувальники Київської області та міста Києва, додатково залучалася спецтехніка аеропорту «Бориспіль».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Гасіння пожежі під Києвом

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

На Київщині рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 тисячі квадратних метрів, що виникла внаслідок російського удару БпЛА по об’єкту інфраструктури у Бориспільському районі.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України у Telegram.

На місці працювали рятувальники Київської області та міста Києва. Додатково залучалася спецтехніка аеропорту «Бориспіль».

Раніше ми писали про те, що у Київській області триває ліквідація масштабної пожежі, що спалахнула внаслідок ворожого обстрілу. Про це у коментарі ТСН повідомила керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

За словами співрозмовниці, вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів. Попри складнощі з підвозом води — рятувальники продовжують боротися з вогнем.

Гасіння пожежі під Києвом / © ДСНС

«Дуже велика площа і воду доводиться підвозити за допомогою додаткової техніки», — пояснила Рубан.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
444
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