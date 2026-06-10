До Києва йде справжнє літо: синоптики попередили, коли розжарить та яких "сюрпризів" очікувати

Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 10 червня / © pexels.com

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У середу, 10 червня, у Києві та Київській області очікується тепла погода, хоча сонце періодично ховатиметься за хмарами, а вранці подекуди можливий туман.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 10 червня в Києві все ще зберігатиметься підвищена вологість, проте сонячних годин помітно побільшає. Температура повітря у столиці піде вгору й сягне близько +26 градусів тепла, а найближчі дні відзначатимуться доволі спекотною погодою.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 10 червня на Київщині буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Синоптики істотних опадів не передбачають, однак по області вночі та вранці місцями зберігатиметься туман.

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Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, хмарна погода протримається у Києві весь ранок та день 10 червня, а ввечері небо проясниться. Температура повітря коливатиметься від +17 градусів тепла вночі до +26 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 10 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 10 червня.

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