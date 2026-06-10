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- Київ
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До Києва йде справжнє літо: синоптики попередили, коли розжарить та яких "сюрпризів" очікувати
У Києві пануватиме спека, яка протримається у регіоні найближчими днями. Попри високу вологість, сонце все частіше визиратиме з-за хмар, забезпечуючи комфортну та суху погоду впродовж доби.
У середу, 10 червня, у Києві та Київській області очікується тепла погода, хоча сонце періодично ховатиметься за хмарами, а вранці подекуди можливий туман.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 10 червня в Києві все ще зберігатиметься підвищена вологість, проте сонячних годин помітно побільшає. Температура повітря у столиці піде вгору й сягне близько +26 градусів тепла, а найближчі дні відзначатимуться доволі спекотною погодою.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 10 червня на Київщині буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Синоптики істотних опадів не передбачають, однак по області вночі та вранці місцями зберігатиметься туман.
Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.
Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, хмарна погода протримається у Києві весь ранок та день 10 червня, а ввечері небо проясниться. Температура повітря коливатиметься від +17 градусів тепла вночі до +26 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 10 червня.
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