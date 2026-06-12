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- Київ
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До Києва з новим похолоданням суне небезпечна стихія: синоптики назвали точну дату
У п’ятницю, 12 червня, Київ та область опиняться в епіцентрі активного атмосферного фронту. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди з сильними зливами, шквалами та можливим градом.
У п’ятницю, 12 червня, у Києві та на території області очікується різка зміна синоптичної ситуації з грозовими зливами, шквальним вітром та спадом літньої спеки.
Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у столиці пройдуть дощі із грозами.
«Уважно-обережно, може коротко, але сильно линути злива! Грози не лякаємося!» — попереджає синоптикиня.
Через наближення холодного атмосферного фронту літня спека трохи спаде — вдень стовпчики термометрів у місті коливатимуться в межах +24 градусів.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що у столиці 12 червня буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень очікуються дощі із грозами. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.
У Києві вночі очікується від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28.
Водночас синоптики попереджають, що вдень на Київщині пройдуть значні дощі із грозами, в окремих районах ймовірний град та шквали до 15-20 м/с. У зв’язку з цим в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
За даними погодного порталу Sinoptik, ясному ранку у столиці прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, який до вечора стане дрібнішим.
Температура повітря коливатиметься від +19 до +25 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 12 червня.
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