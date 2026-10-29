ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

До Києва суне нове похолодання: синоптики назвали дати, коли температура почне різко падати — детальний прогноз

Попри дощову та хмарну погоду 29 жовтня, стовпчики термометрів у столиці ще утримаються на позначці близько +10 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Осінь

Осінь / © unsplash.com

У Києві 29 жовтня утримається відносно тепла осіння погода з можливим дощем.

За словами синоптикині Наталки Діденко у Києві 29 жовтня істотних опадів не передбачається, денна температура повітря коливатиметься в межах від +10 до +12 градусів тепла.

«Логічне пізньоосіннє похолодання розпочнеться із початком листопада», — зазначає синоптикиня.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 29 жовтня по території Київщини та міста Києва буде хмарно з проясненнями, також будуть дощі. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вдень становитиме від +7 до +12 градусів тепла, у столиці очікується близько +10 градусів.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці та вдень очікується дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.

Температура повітря коливатиметься від +7 до +9 градусів вище нуля.

Погода у Києві 29 жовтня / © скриншот

Погода у Києві 29 жовтня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 29 жовтня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie