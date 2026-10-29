Осінь / © unsplash.com

Реклама

У Києві 29 жовтня утримається відносно тепла осіння погода з можливим дощем.

За словами синоптикині Наталки Діденко у Києві 29 жовтня істотних опадів не передбачається, денна температура повітря коливатиметься в межах від +10 до +12 градусів тепла.

Реклама

«Логічне пізньоосіннє похолодання розпочнеться із початком листопада», — зазначає синоптикиня.

Реклама

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 29 жовтня по території Київщини та міста Києва буде хмарно з проясненнями, також будуть дощі. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вдень становитиме від +7 до +12 градусів тепла, у столиці очікується близько +10 градусів.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці та вдень очікується дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.

Температура повітря коливатиметься від +7 до +9 градусів вище нуля.

Погода у Києві 29 жовтня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 29 жовтня.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів