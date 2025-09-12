До Києва прибули британський принц Гаррі та очільник МЗС Польщі Сікорський

Гаррі вперше прибув до Києва

Сьогодні, 12 вересня, до Києва прибули поважні гості. Серед них — британський принц Гаррі та очільник МЗС Польші Радослав Сікорський.

Зокрема, принц Гаррі приїхав до України на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити «все можливе», щоб допомогти у відновленні тисяч поранених на війні військовослужбовців, пише The Guardian.

Під час поїздки до української столиці він та команда його фонду Invictus Games Foundation планують розповісти про нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених.

Крім того, з візитом перебуває і очільник польського МЗС Радослав Сікорський.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга привітав у Києві Радослава Сікорського.

«Ласкаво просимо до Києва, Радеку! Я був радий зустріти главу МЗС Польщі Радослава Сікорського та американську журналістку та історитикиню Енн Епплбом на київському залізничному вокзалі сьогодні вранці. На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо змістовні переговори про нашу спільну безпеку, вступ України до ЄС та НАТО, а також про тиск на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку», — написав він.

Сікорського зустріли на вокзалі / © Facebook Андрія Сибіги

Тим часом Reuters повідомляє, що британська міністерка закордонних справ Іветт Купер приїде до Києва в п’ятницю, 12 вересня. Це буде її перша закордонна поїздка після призначення на посаду. Купер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та високопоставленими українськими чиновниками. Вона підтвердить прихильність Британії захисту України від російської агресії.

Нагадаємо, 11 вересня спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув з візитом до Києва. Українці позитивно сприймають появу в Україні Кіта Келлога, оскільки його присутність стримує державу-агресорку від масованих повітряних атак.