До Києва прибула тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс

Джулі Девіс

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До Києва прибула нова тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

Про це повідомило американське посольство у соцмереж Х.

«Ми раді вітати у Києві тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України пані посол Девіс прибула до України у критичний час для подовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні», — йдеться у повідомленні посольства.

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Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що від 5 травня Джулі Девіс розпочне виконання обов’язків тимчасово повіреної у справах США в Києві. Вона очолюватиме дипломатичну місію США від імені Дональда Трампа.