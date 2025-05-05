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До Києва прибула тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс
Пані посол прибула до столиці сьогодні, наразі не повідомляється, яка мета візиту.
До Києва прибула нова тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.
Про це повідомило американське посольство у соцмереж Х.
«Ми раді вітати у Києві тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України пані посол Девіс прибула до України у критичний час для подовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні», — йдеться у повідомленні посольства.
Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що від 5 травня Джулі Девіс розпочне виконання обов’язків тимчасово повіреної у справах США в Києві. Вона очолюватиме дипломатичну місію США від імені Дональда Трампа.