До Києва повертається тепло: Кличко потішив заявою про опалення

Столична влада планує відновити теплопостачання у більшості будинків Києва вже до кінця цієї доби. Температура теплоносія підвищується поступово.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у коментарі журналістам.

«Працюємо далі, теплоносій набирає тепло, тому що різко підвищувати температуру не можемо. Поступово 1-2 градуси, а не за годину. І до вечора плануємо те, що переважна більшість будинків будуть вже з опаленням», – розповів Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 22 січня у Києві без опалення залишалося майже 3 000 багатоповерхівок. За даними Кличка, протягом минулої ночі теплопостачання вдалося відновити ще у 270 будинках, проте через масштаби руйнувань мереж та дію екстрених графіків відключень електроенергії цілодобові ремонтні роботи тривають. Фахівці намагаються стабілізувати систему.