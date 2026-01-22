- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 433
- Час на прочитання
- 1 хв
До Києва повертається тепло: Кличко потішив заявою про опалення
У Києві триває поступовий процес підключення будинків до опалення.
Столична влада планує відновити теплопостачання у більшості будинків Києва вже до кінця цієї доби. Температура теплоносія підвищується поступово.
Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у коментарі журналістам.
«Працюємо далі, теплоносій набирає тепло, тому що різко підвищувати температуру не можемо. Поступово 1-2 градуси, а не за годину. І до вечора плануємо те, що переважна більшість будинків будуть вже з опаленням», – розповів Кличко.
Нагадаємо, станом на ранок 22 січня у Києві без опалення залишалося майже 3 000 багатоповерхівок. За даними Кличка, протягом минулої ночі теплопостачання вдалося відновити ще у 270 будинках, проте через масштаби руйнувань мереж та дію екстрених графіків відключень електроенергії цілодобові ремонтні роботи тривають. Фахівці намагаються стабілізувати систему.