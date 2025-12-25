До якої години працює метро у Києві: графік роботи столичного метрополітену

До якої години працює метро

Якщо ваша мета — знайти точний час прибуття потягів або з’ясувати актуальні зміни в роботі станцій саме на сьогодні, наведені нижче дані допоможуть вам легко орієнтуватися в ритмі міського транспорту.

Ми зібрали інформацію про те, як функціонує київське метро — від твідкриття дверей для перших пасажирів до моменту закриття станцій на ніч. Крім того, ви знайдете деталі про особливості інтервалів руху, що дозволить вам максимально ефективно розрахувати час на дорогу.

Графік роботи київського метро

Столичний метрополітен розпочинає свою роботу о 06:00 ранку та завершує о 23:00 вечора. Такий графік дозволяє містянам та гостям столиці зручно планувати свої справи протягом усього дня.

Ритм руху поїздів на всіх трьох гілках метро адаптований до потреб пасажиропотоку.

У будні дні, упродовж звичайного робочого часу очікування потяга триває в середньому 5–5,5 хвилин. У години пік, коли навантаження на систему зростає, інтервали скорочуються до 3–4 хвилин, що дозволяє уникнути надмірного скупчення людей на платформах.

У вихідні дні час між прибуттям поїздів збільшується до 6–7 хвилин.

Тариф на проїзд в метрополітені становить 8 грн на одну поїздку.

Система київського метрополітену розгалужена на три ключові лінії— червону, синю та зелену. Кожна з них виконує стратегічну роль, поєднуючи віддалені житлові масиви з адміністративним та культурним центром столиці.

Святошинсько-Броварська, або червона лінія, пролягає через усе місто зі заходу на схід. Вона забезпечує швидке сполучення між станцією Академмістечко на правому березі, та станцією Лісова, яка є важливим транспортним вузлом лівобережжя.

Червона лінія метро// фото: http://metro.kyiv.ua/

Синя лінія, перетинає столицю з півночі на південь, пролягаючи через увесь правий берег міста. Вона бере свій початок від станції Героїв Дніпра, що розташована у великому житловому масиві Оболонь, і простягається до станції Теремки, забезпечуючи зручний доступ до південних районів Києва.

Синя лінія метро// фото: http://metro.kyiv.ua/

Сирецько-печерська, або зелена лінія, пролягає через усю столицю з північного заходу на південний схід. Вона сполучає станцію Сирець зі станцією Червоний хутір.

Зелена лінія метро// фото: http://metro.kyiv.ua/

Як працює метро під час повітряної тривоги, особливості доступу в нічний час

Підземні станції Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття. Станція Гідропарк розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.

Рух поїздів червоною гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції Академмістечко до станції Арсенальна.

Якщо тривога застала вас під час комендантської години, з опівночі до п’ятої ранку, порядок входу на станції має певні особливості.

Для того щоб скористатися метро як укриттям, ви обов’язково повинні мати при собі документ, що підтверджує особу.

Прохід на платформу забезпечують представники поліції.

Знайти чергового правоохоронця можна за номерами телефонів, розміщеними біля входу, або ж скориставшись спеціальним дзвоником, що розташований поруч із вхідними дверима станції.

Кожна підземна станція облаштована так, щоб люди могли перебувати там тривалий час із мінімально необхідним комфортом. Для пасажирів доступні:

