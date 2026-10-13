До дому залишалося 50 метрів: у Києві російська атака обірвала життя виховательки дитсадка

59-річна вихователька дитячого садка Тетяна Мусієнко та її чоловік Микола / © соцмережі

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Увечері 12 жовтня під час російської атаки на багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва загинула 59-річна вихователька дитячого садка Тетяна Мусієнко. Її чоловік Микола, який у момент вибуху перебував поруч, зазнав важких поранень.

Про це у соцмережах повідомила донька подружжя Альона Мусієнко, а також подруга родини Олександра Кочут у коментарі виданню «УП. Життя».

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У Києві загинула вихователька дитсадка Тетяна Мусієнко — що відомо про неї

За словами Альони Мусієнко, вибух стався поруч з її батьками. Чоловік, як і щодня, зустрів Тетяну з роботи, і вони разом йшли додому. До власного будинку їм залишалося лише 50 метрів — жінка загинула на місці.

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Її чоловіка Миколу терміново доправили до реанімації. За інформацією Олександри Кочут, наразі чоловіка вже перевели з реанімаційного відділення, проте його стан залишається важким. Загибла працювала вихователькою у столичному дитячому садку №166.

«Любила дітей так, що всі просилися до неї в групу. Завжди була дуже світлою людиною, неймовірно малювала, писала вірші. У [мами] було надважке дитинство. Її ніжка — 33 розміру, бо не було змоги купити взуття й вона багато років ходила в одному [й тому самому]. Найбожевільніше, що в дитинстві ходила тією ж дорогою, де стався приліт, тільки тоді там були неймовірні луки», — зазначила донька загиблої Альона Мусієнко про матір.

Олександра Кочут також зазначила, що Тетяна «була найсвітлішою людиною».

«Я могла балакати з [тіткою Танею] годинами. Таких людей не вистачає цьому світу. Вона завжди радо всім допомагала, підтримувала, неймовірно любила дітей і свою роботу», — зазначила дівчина.

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Для допомоги постраждалій родині відкрили благодійний збір.

Атака РФ на Київ 12 жовтня — останні новини

Нагадаємо, після 19.00 росіяни завдали удару по Дарницькому районі, де БпЛА влучив в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 11 постраждали.

Раніше ми писали, що пізно увечері 12 жовтня російські війська завдали удару по Києву попередньо шістьма балістичними ракетами.

До слова, впродовж минулої доби російські атаки на Київщину забрали життя однієї людини. Ще троє жителів області зазнали травм. Руйнування та пошкодження зафіксували в чотирьох районах.

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