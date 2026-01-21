ТСН у соціальних мережах

Київ
170
2 хв

До 20 годин без світла щодня: експерт оцінив, коли ситуація у Києві трохи покращиться

Енергетичне кільце навколо Києва було суттєво пошкоджено в результаті російських атак.

Олена Капнік
Київ

Київ / © Associated Press

Наразі Київ переважно живе за аварійними графіками відключень світла. Водночас будинки без електрики на Лівому березі мають заживити до кінця тижня.

Такий прогноз зробив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв в етері «КИЇВ24».

«Аварійні графіки приводять до того, що маємо сумарно до 20 годин на добу без стабільного електропостачання. Ворог дуже сильно розбив енергетичне кільце навколо Києва», — наголоси він.

Оскільки зараз генерації в необхідному об’ємі немає, тому «є суттєві аварійні відключення».

З його слів, якщо не відбудеться суттєвих обстрілів, то до кінця тижня будуть заживлені будинки на Лівому березі столиці. Попередньо, близько двох тисяч не мають стабільного електропостачання. Однак повернення тепла в деяких домівках вимірюється тижнями.

Щодо Борисполя Київської області ситуація трішки важча, каже Ігнатьєв. Водночас у місті Бровари вже найближчими годинами варто очікувати повернення стабільного електропостачання.

«Але в дефіциті електричної енергії, в суттєвих морозах підвищена аварійна небезпека. Тому графіки не будуть діяти. До чотирьох годин сумарно за добу буде світло», — додав енергетичний експерт.

Як повідомлялося, вночі проти 20 січня РФ вкотре атакувала у Києві енергетичну інфраструктуру. Це призвело до того, що пів столиці залишилася без опалення. Спочатку було відомо, що після обстрілу тепла не мали майже 6 тис. будинків, а на вечір стало відомо, що до понад 1600 житлових будинків комунальники подали тепло.

