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- Київ
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Для заступника Кличка суд обрав запобіжний захід: в чому його підозрюють
Столичний суд обрав запобіжний захід для Володимира Прокопівна.
Голосіївський райсуд обрав запобіжний захід для заступника голови Київської міської державної адміністраціїВолодимира Прокопіва — цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на речницю Київської міської прокуратури Ірину Винокурову.
Суд відправив Прокопіва під цілодобовий домашній арешт до 20 червня.
«Так, йому призначили цілодобовий (домашній арешт — ред.) і (електронний — ред.) браслет», — підтвердила речниця столичної прокуратури.
Нагадаємо, 17 квітня правоохоронці оголосили підозру Прокопіву в організації схеми переправлення призовників через державний кордон України.