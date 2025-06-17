Для удару по Києву ворог застосував касетні боєприпаси (відео)

Мер Києва Віталій Кличко показав касетні боєприпаси, якими ворог атакував столицю / © скриншот з відео

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Під час атаки на Київ у ніч проти 17 червня російські війська застосували касетні боєприпаси. Частини цих боєприпасів екстрені служби зараз знаходять на столичних Нивках.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко записав відео з Нивок після російської атаки, на якому показав знайдені частини касетних боєприпасів.

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«Нивки. Одна із ракет вдарила в житловий будинок. Слава Богу, ніхто не загинув. Але така от цікава знахідка: служба ДСНС і поліція зібрала от такі от кулі, які тут знаходяться. Це з касетною начинкою ракети, от такі от маленькі кульки знаходяться всередині для максимального ураження людей», — розповів міський голова Києва.

Він наголосив, що ворог вдається до геноциду, атакуючи мирні міста такими боєприпасами.

«Іншим, ніж геноцид, це назвати не можна. Зробити все, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто», — сказав Кличко.

Дата публікації 10:09, 17.06.25 Кількість переглядів 37 Кличко показав відео з касетними боєприпасами, якими РФ атакувала Київ

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 17 червня масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Так, ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

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Через ворожі удари по столиці загинули 14 людей, ще 99 — постраждали.

Найбільше руйнувань зазнав Солом’янський район Києва: там балістична ракета повністю зруйнувала під’їзд житлової девʼятиповерхівки — це 40 квартир. Людей шукають під завалами.