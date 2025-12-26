- Дата публікації
Для Київщини оновили графіки відключень світла на 26 грудня
Енергетики закликають стежити за оперативними змінами у разі коригування ситуації в енергосистемі.
Компанія ДТЕК оновила графіки відключень світла для Київської області на 26 грудня.
Про це компанія повідомила у своєму телеграм-каналі.
«Київщина: оновлені графіки відключень на 26 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — йдеться у заяві ДТЕК.
Нагадаємо, 26 грудня в Україні знову діють заходи обмеження споживання електроенергії у більшості областей. ТСН.ua опублікував графіки відключень світла для всіх регіонів України, де вони діють цього дня.