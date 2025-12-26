Для Київщини оновили графіки відключень світла на 26 грудня

Відключення світла / © ТСН

Компанія ДТЕК оновила графіки відключень світла для Київської області на 26 грудня.

Про це компанія повідомила у своєму телеграм-каналі.

«Київщина: оновлені графіки відключень на 26 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — йдеться у заяві ДТЕК.

Оновлений графік відключення світла у Київській області / © ДТЕК

Нагадаємо, 26 грудня в Україні знову діють заходи обмеження споживання електроенергії у більшості областей. ТСН.ua опублікував графіки відключень світла для всіх регіонів України, де вони діють цього дня.