- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
Для частини Києва оновили графіки відключень світла
Енергетики внесли зміни для кількох підгруп на Правому берез столиці, тоді як на Лівому березі тривають екстрені відключення світла.
Для Правого береза Києва внесли зміни до графіку відключень світла на 5 січня. На Лівому березі тривають екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомив телеграм-канал «єСвітло Київ».
Зміни у графіку відключень світла в Києві 5 січня
Підгрупа 2.2 відключення
Було:
з 08:00 до 12:00
з 18:30 до 22:30
Стало:
з 08:00 до 12:00
з 13:30 до 15:00
з 18:30 до 22:30
Підгрупа 4.2 відключення
Було:
з 01:00 до 03:00
з 11:30 до 15:30
Стало:
з 01:00 до 03:00
з 11:30 до 18:00
О 15:00 будуть вимкнені:
5.1 підгрупа
5.2 підгрупп
6.1 підгрупа
6.2 підгрупа
О 15:00 буде увімкнена 2.2 підгрупа.
Відключеними залишаються:
3.1 підгрупа
3.2 підгрупа
4.1 підгрупа
4.2 підгрупа
«Графік діє лише для Правого берега. На Лівому березі тривають екстрені відключення. Повернення та вимкнення світла займає від кількох хвилин до 60 хвилин», — наголошується в заяві.
Нагадаємо, графіки погодинних відключень світла 5 січня діють у низці областей України. ТСН.ua зібрав та опублікував графіки за регіонами.
До слова, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до початку березня через критичне навантаження на систему в опалювальний сезон. Навіть за відсутності нових обстрілів енергосистема працює на межі можливостей через масове використання електрообігрівачів, а святкове поліпшення ситуації було лише тимчасовим через зупинку промисловості.