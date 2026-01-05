Для частини Києва оновили графіки відключень світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Для Правого береза Києва внесли зміни до графіку відключень світла на 5 січня. На Лівому березі тривають екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомив телеграм-канал «єСвітло Київ».

Зміни у графіку відключень світла в Києві 5 січня

Підгрупа 2.2 відключення

Було:

Реклама

з 08:00 до 12:00

з 18:30 до 22:30

Стало:

з 08:00 до 12:00

з 13:30 до 15:00

з 18:30 до 22:30

Підгрупа 4.2 відключення

Було:

з 01:00 до 03:00

з 11:30 до 15:30

Стало:

з 01:00 до 03:00

з 11:30 до 18:00

О 15:00 будуть вимкнені:

5.1 підгрупа

5.2 підгрупп

6.1 підгрупа

6.2 підгрупа

О 15:00 буде увімкнена 2.2 підгрупа.

Реклама

Відключеними залишаються:

3.1 підгрупа

3.2 підгрупа

4.1 підгрупа

4.2 підгрупа

«Графік діє лише для Правого берега. На Лівому березі тривають екстрені відключення. Повернення та вимкнення світла займає від кількох хвилин до 60 хвилин», — наголошується в заяві.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень світла 5 січня діють у низці областей України. ТСН.ua зібрав та опублікував графіки за регіонами.

До слова, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до початку березня через критичне навантаження на систему в опалювальний сезон. Навіть за відсутності нових обстрілів енергосистема працює на межі можливостей через масове використання електрообігрівачів, а святкове поліпшення ситуації було лише тимчасовим через зупинку промисловості.