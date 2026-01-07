Діти вчать російську мову і люблять Путіна: СБУ взялася за нелегальну школу при монастирі УПЦ МП

СБУ відкрила справу щодо нелегальної освіти в УПЦ МП / © Слідство інфо

СБУ досліджує можливу протиправну діяльність нелегальної школи на території монастиря УПЦ (МП) «Голосіївська пустинь».

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит «Суспільного».

«СБУ досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ (МП) „Голосіївська пустинь“ у рамках кримінального провадження. Досудове розслідування триває», — йдеться в повідомленні.

Що кажуть освітяни

Також скандальну інформацію, яку опублікувало «Слідство. Інфо», перевірятиме Державна служба якості освіти.

«Державна служба якості освіти України ознайомилася з журналістським розслідуванням „Слідство.Інфо“, у якому йдеться про можливе функціонування нелегального освітнього осередку в місті Києві, а також про ймовірні порушення законодавства у сфері освіти… Державна служба якості освіти здійснить перевірку фактів, викладених у сюжеті», — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що у четвертий рік повномасштабної війни будь-які прояви антидержавної ідеології в освітньому середовищі є питанням національної безпеки.

Своєю чергою міністр освіти Оксен Лісовий запевнив, що дії керівників і педагогів, пов’язаних із нелегальною школою, будуть перевірені.

«Сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі „руського міра“, на четвертий рік повномасштабної війни — ситуація, яка не має жодних пояснень. У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим — це пряма загроза для дітей та держави, у якій вони живуть», — наголосив він.

Зокрема, міністр доручив перевірити заклади, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі, про яку йдеться в розслідуванні.

«Окремо і принципово» він обіцяє перевірити дії керівників і педагогів, залучених до цієї діяльності.

«За результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні, жорсткі рішення щодо організаторів та осіб, які безпосередньо здійснювали це навчання. Йдеться не лише про з’ясування того, чи мають відповідні заклади право надавати освітні послуги, а також про передання матеріалів до правоохоронних органів. У цій ситуації свою оцінку також має дати СБУ, з огляду на те, що подібні дії можуть містити ознаки підривної діяльності», — підсумував очільник Міносвіти.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що у Києві при монастирі УПЦ Московського патріархату «Голосіївськ пустинь» діє нелегальна школа, яка «зомбує» українських дітей ворожою пропагандою. У підпільній школі Московського патріархату учні вивчають російську мову, яка в розкладі вказана як «слов’янська», співають радянські пісні і читають російську літературу.