"Дітей позачиняли у класах": мати учня столичної школи розповіла про перші хвилини після нападу на вчительку

У Києві з’ясовують обставини кривавого інциденту в одній зі шкіл, де учень напав із ножем на педагога. Попри шоковий стан, батьки відзначають професійність дій персоналу школи, що допомогло уникнути ще більшої трагедії.

Реакція педагогів та безпека учнів

Оксана, матір одного з учнів школи, розповіла про те, як розгорталися події безпосередньо в навчальному закладі під час нападу. За її словами, вчителі спрацювали злагоджено та за чітким протоколом безпеки.

«Така ситуація трапилась. Вона з будь-ким може трапитися, але сподобалось те, що миттєво відреагували вчителі. Дітей позачиняли в класах. Вчителі були з дітьми», — ділиться вона.

Жінка наголосила, що саме такий підхід допоміг запобігти паніці серед учнів, які могли б опинитися в епіцентрі подій або постраждати під час хаотичного руху коридорами.

Що відомо про постраждалу вчительку

Жінка також зазначила, що педагог, яка стала жертвою нападу, мала бездоганну репутацію в шкільній спільноті. За словами Оксани, раніше про постраждалу вчительку вона чула лише позитивні відгуки від батьків та учнів.

Зазначається, що нині вчителька перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, 12 січня, в перший день навчання після зимових канікул, учень, 2011 року року народження, із ножем напав на вчительку та однокласника. Потім хлопець поранив і себе.