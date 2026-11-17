Київська кільцева електричка Kyiv City Express

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«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси міської електрички Kyiv City Express, щоб підтримати пасажирів та забезпечити стабільне сполучення між лівим і правим берегами Києва. Поїзди курсуватимуть півкільцем за маршрутами «Почайна — Дарниця — Видубичі» та у зворотному напрямку з усіма проміжними зупинками.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника у Telegram.

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Вже сьогодні ввечері, 17 листопада, на маршрути вийдуть перші 8 додаткових поїздів, які розпочнуть рух із правого берега на лівий:

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рейс Д10 «Почайна — Дарниця — Видубичі» вирушить зі станції «Почайна» о 16:59;

рейс Д09 «Видубичі — Почайна — Дарниця» стартує зі станції «Видубичі» о 17:00.

Крім того, з 18 по 20 листопада, окрім 96 основних поїздів на повному кільці, щоденно курсуватимуть 16 додаткових рейсів — по 8 у ранкові та вечірні пікові години.

В «Укрзалізниці» зазначають, що додаткові електрички стануть зручною альтернативою у години пік, дозволяючи пасажирам швидко дістатися до або від пересадкових вузлів синьої («Почайна») та зеленої («Видубичі») гілок метрополітену.

Додаткові рейси Kyiv City Express / © Kyiv City Express

Детальний розклад руху оприлюднено на офіційному сайті та у Telegram Kyiv City Express.

Нагадаємо, напередодні пізно ввечері та на світанку 17 листопада армія агресорки Росії вкотре атакувала Київ. Під прицілом опинилися столичні мости, а також житлові будинки на Оболоні. Є загиблі.

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