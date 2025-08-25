Демонтаж Торгового дому на Подолі: у Києві погодили знесення історичних будівель

Історичні будівлі Торгового дому на Подолі / © bzh.life

Реклама

Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив демонтаж комплексу будівель, відомих як Торговий дім, на вул. Житньоторзькій, 10а і 10а1, у Києві.

Відповідне рішення Консультативна рада Департаменту ухвалила 21 серпня, повідомив активіст і памʼяткоохоронець Дмитро Перов.

Роботи планують провести у межах так званих «протиаварійних заходів». Водночас проєкт не передбачає реставрації чи відновлення памʼяток. Тож, коли вони можуть відбутися, невідомо.

Реклама

Проєктанти планують демонтувати дах, усі внутрішні стіни й перекриття та частково зовнішню (дворову) стіну. Таку необхідність пояснюють аварійністю. Проте технічний звіт про стан конструкцій у проєкті відсутній, а памʼятка офіційно ніколи не визнавалася аварійною.

Торговий дім на Житньоторзькій збудували у середині XIX століття. Він є частиною архітектурного ансамблю однойменної площі. Лавки комплексу використовували ремісники та крамарі, а у двоповерховій будівлі поруч могли зупинятися торговці з інших міст. У радянський час тут діяв завод «Медична техніка». З 1990-х років будівлі закинуті.

Нині власником комплексу є ТОВ «Тадіні», яке раніше планувало забудову цієї ділянки. Розробник проєкту демонтажу — архітектурна майстерня Миколи Віхарєва.

Нагадаємо, з історичного будинку в центрі Києва демонтували скандальний балкон. Балкон-самобуд роками псував фасад історичної будівлі на одній з центральних вулиць Києва — Басейній.