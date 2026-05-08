Де у Києві вже квітне бузок: найкращі місця для прогулянок і фотосесій

Бузок / © Pixabay

У Києві почав квітнути бузок. Перші квіти вже є в парках, а за кілька днів він масово розквітне по всьому місту.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Цвітіння бузку у Києві — попередження від КМДА

За даними профільного департаменту, період цвітіння бузку зазвичай триває з кінця квітня до початку травня. Один кущ квітне в середньому від двох до трьох тижнів. Оскільки в місті висаджені різні сорти, які розпускаються поетапно, загальний період цвітіння триватиме упродовж кількох тижнів.

Міська влада запрошує киян та гостей столиці відвідати зелені зони для відпочинку на свіжому повітрі.

«Дбайливо ставитися до зелених насаджень, не ламати гілок та зберігати чистоту в парках і скверах», — зазначили у КМДА.

Де цвіте бузок у Києві — найкращі локації

Помилуватися цвітінням можна на десятках локацій по всьому місту. Зокрема:

Голосіївський район: парк ім. Рильського, сквери біля бібліотеки ім. Вернадського та Небесної Сотні.

Дарницький район: парк «Партизанської слави», сквер на вул. Кошиця.

Деснянський район: парки «Деснянський», «Фестивальний», «Кіото», ім. Шухевича та просп. Червоної Калини.

Дніпровський район: парк «Перемога», «Аврора», парк уздовж вул. Гетьмана Полуботка, бульв. Верховної Ради.

Оболонський район: парки «Наталка» та навколо озера Йорданське, сквер на вул. Героїв полку «Азов».

Печерський район: Наводницький парк, сквер ім. Мозгового.

Святошинський район: парки «Совки», «Інтернаціональний», «Юність», сквер ім. Стуса.

Солом’янський район: парк «Відрадний», ландшафтний парк, парк «Орлятко», парк ім. Зерова.

Шевченківський район: «Володимирська гірка», парк ім. Шевченка, Сирецький парк, «Нивки», Пейзажна алея та меморіал «Бабин Яр».

Повний перелік також охоплює численні сквери та бульвари в усіх адміністративних районах Києва.

Штрафи за бузок — останні новини

Нагадаємо, що ві Україні не можна ламати бузок, адже це шкодить кущам, і наступного року вони будуть квітнути гірше. Крім того, це адміністративне правопорушення. За пошкодження рослин у парках чи дворах передбачено штраф: від 340 до 1 360 грн.

Ламання кущів вважається порушенням правил благоустрою та є адміністративним правопорушенням, що карається статтею 152 адмінкодексу України.

